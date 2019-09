Real Madrid, Modric si ferma: infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra

Modric ha rimediato un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra: salterà la gara di Champions League tra PSG e Real Madrid.

Ennesimo infortunio in questo avvio di stagione in casa . Questa volta a fermarsi è Luka Modric, Pallone d'Oro in carica del quale Zinedine Zidane dovrà fare a meno nelle prossime gare.

Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, i blancos hanno spiegato come il centrocampista croato abbia accusato un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra.

"Dopo i test effettuati oggi, al nostro giocatore Luka Modric è stato diagnosticato un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra dai medici del Real Madrid. Da valutare il recupero".

Parte médico de Modric. #RealMadrid — Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) September 12, 2019

Il giocatore non sarà dunque in campo al Santiago Bernabeu sabato contro il in e sarà poi costretto a saltare anche la prima gara di contro il in programma per mercoledì 18 settembre a Parigi.

Un'assenza pesante che va a unirsi a quelle di Isco, James Rodriguez, Brahim Diaz, Eden Hazard e Marco Asensio. L'infermeria del Real Madrid non trova pace.