Real Madrid-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid di Ancelotti sfida in amichevole in Austria il Milan di Pioli: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-MILAN: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Milan

Real Madrid-Milan Data: 8 agosto 2021

8 agosto 2021 Orario: 18.30

Sky Sport Uno (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 251 satellite)

Streaming: Sky Go e NOW

In vista dell'inizio dei rispettivi campionati, il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Milan di Stefano Pioli si sfidano in un'amichevole di lusso che si giocherà in terra austriaca. Per il tecnico dei Blancos, ex rossonero sia come giocatore che come allenatore, una vera e propria sfida amarcord.

Le merengues hanno finora disputato un'unica amichevole campionato: i Rangers di Glasgow lo scorso 25 luglio si sono imposti 2-1 ad Ibrox. È la quinta gara, invece, per i rossoneri, che dopo aver travolto Pro Sesto e Modena (6-0 e 5-0) hanno pareggiato 1-1 a Nizza e perso ai calci di rigore contro il Valencia il Trofeo Naranja, dopo lo 0-0 maturato nei 90 minuti.

Gli spagnoli saranno impegnati il 14 agosto contro il Deportivo La Coruña nella 1ª giornata della Liga, mentre il Milan sempre alla vigilia di Ferragosto sfiderà in un'ulteriore amichevole i greci del Panathinaikos. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Milan: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-MILAN

Real Madrid-Milan si disputerà la sera di domenica 8 agosto 2021 nel palcoscenico del Worthersee Stadion di Klagenfurt, in Austria. Il fischio d'inizio della partita è previsto per le ore 18.30.

L'amichevole di prestigio Real Madrid-Milan sarà trasmessa in diretta televisiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

La telecronaca della partita sarà affidata ad Andrea Marinozzi.

Gli utenti Sky potranno seguire Real Madrid-Milan anche in diretta streaming attraverso Sky Go. Su pc e notebook sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, mentre per vedere il match su dispositivi mobili quali tablet e smartphone occorrerà precedentemente scaricare la app per sistemi Android e iOS.

Un'alternativa è costituita da NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre la visione della partita a chi acquista il pacchetto Sport.

Ancelotti deve fare i conti con una rosa ancora decimata da infortuni e Coronavirus ma in vista dell'inizio della Liga ritrova i big. Non saranno a disposizione i vari Kroos, Odriozola, Ceballos, Mendy, Carvajal e Hazard. Davanti al portiere Courtois, Eder Militão e Marcelo agiranno con ogni probabilità da terzini, mentre al centro la coppia centrale potrebbe essere composta da Alaba e Nacho. La linea di centrocampo potrebbe vedere il ritorno dal primo di Modric e Valverde nel ruolo di mezzali e di Casemiro come playmaker. Davanti Benzema agirà da centravanti nel tridente completato dai due esterni offensivi Lucas Vazquez e Rodrygo.

Pioli confermerà a livello tattico il 4-2-3-1 visto all'opera nelle ultime amichevoli. Davanti potrebbe essere Rafael Leão, favorito su Giroud, ad agire da prima punta, con Castillejo (in vantaggio su Saelemaekers), Brahim Díaz e Rebic (favorito su Daniel Maldini) a supporto sulla trequarti. Pobega e Tonali dovrebbero comporre, invece, il tandem sulla mediana. In porta ci sarà Maignan, mentre la difesa vedrà Tomori e Romagnoli a formare la coppia centrale e Calabria (in vantaggio su Conti) e Theo Hernández (favorito su Ballo-Touré) ad agire da esterni bassi.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Eder Militão, Alaba, Nacho, Marcelo; Modric, Casemiro, Valverde; Lucas Vazquez, Benzema, Rodrygo.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Pobega, Tonali; Castillejo, Brahim Díaz, Rebic; Rafael Leão.