Real Madrid, Marcelo su Cristiano Ronaldo: "Il migliore al mondo, normale che manchi"

Marcelo ammette che l'assenza di Cristiano Ronaldo si fa sentire: "E' il migliore, ma il Real Madrid continuerà a essere il Real Madrid".

Marcelo non dimentica Cristiano Ronaldo e in una lunga intervista concessa al 'Club del Deportista' ammette che l'assenza del portoghese si fa sentire anche per il Real Madrid.

"E' chiaro che se il miglior giocatore del mondo non è più nella tua squadra ti mancherà, ma questo non significa che non abbiamo i migliori giocatori del mondo in tutti i reparti.

Qualsiasi squadra vuole avere Cristiano Ronaldo ma il Real Madrid continuerà a essere il Real Madrid mentre i giocatori vanno e vengono", sottolinea Marcelo.

Ecco perché il brasiliano non pensa di seguire Ronaldo e assicura: "Non mi è mai venuto in mente di cercare un'altra squadra. Ho sempre fatto tutto il possibile per restare al Real Madrid.

Faccio parte di una squadra che ho sempre visto in tv o nei videogiochi. E' incredibile". Marcelo non si muove, insomma.