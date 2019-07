Real Madrid, Marcelo rifiuta l'alcoltest: multa e patente ritirata in Brasile

Fermato dalla polizia a Rio de Janeiro, Marcelo si è rifiutato di sottoporsi all'alcoltest: multa e patente ritirata per un anno in Brasile.

Disavventura per Marcelo a Rio de Janeiro. Non convocato dal CT dei verdeoro Tite per la Copa America, il terzino del ha deciso di trascorrere le proprie vacanze in , dove lunedì notte è stato fermato dalla polizia mentre si trovava alla guida della sua auto.

Bloccato dagli agenti, a Marcelo è stato chiesto di svolgere un alcoltest, richiesta che il brasiliano ha deciso di rifiutare. Secondo quando riportato da 'O Globo', il giocatore non si è infatti voluto sottoporre al test dell'etilometro, preferendo il pagamento di una multa.

2.934 real brasiliani, corrispondenti a 675 euro: questa la cifra che Marcelo ha pagato. Oltre alla multa, il terzino si è però visto anche ritirare la propria patente di guida. Una sanzione che ora non gli permetterà di guidare per un anno in Brasile.

Non proprio il lieto fine per un giocatore che quest'anno ha vissuto una delle stagioni più complicate della propria carriera, perdendo addirittura il ruolo da titolare nel Real Madrid durante il periodo in cui a sedere sulla panchina dei blancos era Santiago Solari. Un'annata da incubo, dentro e fuori dal campo.