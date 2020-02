Real Madrid-Manchester City dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida il Manchester City nell'andata degli ottavi di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Sfida stellare al Bernabeu, dove per l'andata degli ottavi di finale di si affrontano il di Zinedine Zidane e il di Pep Guardiola. I Blancos hanno conquistato la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta del torneo piazzandosi al 2° posto nel Gruppo A dietro al , mentre gli inglesi hanno vinto il Gruppo C davanti all' .

In arriva un Manchester City scosso dalla decisione dell'UEFA di escluderlo per 2 anni dalle competizioni continentali e che proverà a far valere le sue ragioni in sede di Tribunale Arbitrale Internazionale dello Sport, cui ha prontamente presentato ricorso.

Sono 4 i precedenti fra le due squadre in Europa, tutti relativi alla Champions League. In casa le merengues hanno sempre battuto gli inglesi, mentre le 2 gare in trasferta si sono concluse sul punteggio di parità.

Altre squadre

Le ultime 4 volte in cui ha affrontato squadre di Premier nella fase ad eliminazione diretta del torneo, inoltre, il Real ha sempre passato il turno o avuto la meglio: 5-0 complessivo al nei quarti di finale del 2010/11, 3-2 al negli ottavi del 2012/13, 1-0 allo stesso City nelle semifinali 2015/16, 3-1 al nella finale del 2017/18.

Per quanto concerne il Manchester City, si tratta della 7ª partecipazione consecutiva degli inglesi alla fase ad eliminazione diretta, con 3 passaggi ai quarti di finale nelle ultime 4 occasioni.

Il tecnico dei Blancos, Zidane, ha avuto la meglio in tutte le 12 sfide ad eliminazione diretta affrontate alla guida degli spagnoli: 9 con match di andata e ritorno e 3 finali. Con Bob Paisley e Carlo Ancelotti detiene il primato di 3 Champions League vinte da allenatore.

Karim Benzema e il giovane brasiliano Rodrygo sono i migliori marcatori del Real Madrid con 4 goal segnati a testa, Raheem Sterling è invece il bomber del Manchester City in Champions League con un bottino di 5 goal. L'attaccante esterno ha segnato 4 goal nella fase ad eliminazione diretta 2018/19, terzo giocatore più prolifico dopo Messi (6 goal) e Cristiano Ronaldo (5 reti).

Per il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, sarà il 3° confronto con il Real Madrid con 3 squadre diverse nella fase ad eliminazione diretta della Champions League. Nelle due occasioni precedenti ha avuto la meglio nelle semifinali 2010/11 alla guida del (3-1 come risultato complessivo) ed è stato eliminato nelle semifinali 2013/14 quando guidava il (sconfitta complessiva per 0-5). In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Manchester City: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Manchester City

Real Madrid-Manchester City Data: 26 febbraio 2020

26 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now Tv

ORARIO REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Real Madrid-Manchester City si disputerà la sera di mercoledì 26 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della gara, che sarà diretta dall'arbitro italiano Daniele Orsato, è in programma per le ore 21.00. Sarà il 5° confronto fra le due formazioni in Champions League.

La sfida Real Madrid-Manchester City sarà trasmessa in esclusiva in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite). La telecronaca della gara sarà curata da Paolo Ciarravano.

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Madrid-Manchester City anche in diretta mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'apposita app per sistemi iOS e Android, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

In alternativa c'è anche l'opzione Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che consente di vedere il meglio della programmazione sportiva della tv satellitare, fra cui la Champions League, acquistando uno dei pacchetti proposti.

Zidane si affiderà al 4-3-3 e potrebbe rilanciare nel tridente d'attacco il gallese Bale accanto a Benzema e Isco, visto il nuovo brutto infortunio riportato da Hazard (microfrattura al perone) che potrebbe significare per il belga stagione finita in anticipo. A centrocampo Valverde potrebbe essere preferito a Modric da mezzala destra, con Casemiro playmaker e Kroos mezzala sinistra. In difesa, davanti al portiere Courtois, coppia centrale composta da Varane e Sergio Ramos, con Carvajal e Ferland Mendy terzini.

Probabile modulo a specchio per Guardiola, che punterà davanti su Aguero come centravanti, affiancato da Bernardo Silva e Sterling come esterni offensivi. A centrocampo Rodri sarà il playmaker, con De Bruyne e Gundogan come mezzali. Al centro della difesa Fernandinho farà coppia con il francese Laporte, mentre Walker e Benjamin Mendy dovrebbero agire da esterni bassi. Fra i pali il brasiliano Ederson.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, F. Mendy; Valverde, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Isco.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, B. Mendy; De Bruyne, Rodri, Gundogan; Bernardo Silva, Aguero, Sterling.