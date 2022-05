Real Madrid-Manchester City dove vederla: Sky, Mediaset o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

REAL MADRID-MANCHESTER CITY CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Manchester City

Real Madrid-Manchester City Data: 4 maggio 2022

4 maggio 2022 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Amazon Prime Video

Streaming: Amazon Prime Video

L’edizione 2021/2022 della Champions League, la massima competizione continentale per club, si appresta a conoscere il nome delle squadre che si contenderanno la vittoria del torneo nella finalissima che si disputerà sabato 28 maggio allo Stade de France di Saint-Denis.

Tra le compagini ancora in corsa, anche due tra le più in forma dell’intero panorama calcistico europeo: il Real Madrid ed il Manchester City.

Blancos e Citizens si ritroveranno opposti nella semifinale di ritorno, dopo aver dato spettacolo nel match di andata. Quello che si è infatti disputata all’Etihad Stadium è stata certamente una delle più belle partite dell’intera competizione.

Ad avere la meglio è stato il City di Guardiola che quindi affronterà questo secondo ‘round’ sapendo di poter contare su un piccolo vantaggio. Il primo dei due confronti ha visto infatti imporsi la compagine inglese per 4-3, ma contro un Real mai domo che ha ampiamente dimostrato di avere tutte le qualità necessarie per poter staccare il pass per la finale.

All’Etihad Stadium, la compagine di Manchester, dopo essersi portata anche sul 3-1, nel finale ha subito il goal del 4-3 che tiene aperti tutti i giochi. A realizzarlo è stato il solito Karim Benzema che, autore di una doppietta, ha staccato Lewandowski nella classifica dei marcatori del torneo, spingendosi fino a quota 14.

Nel match di andata sono state ben 77 le azioni d’attacco sviluppate dal Manchester City. Al Real Madrid di Ancelotti, che sabato scorso ha matematicamente vinto la Liga, ne sono bastate 28 per restare pienamente in corsa.

Ovviamente ai Blancos non basterà un 1-0 interno per passare il turno. Come è noto infatti, da questa stagione i goal in trasferta non valgono più doppio.

In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Manchester City, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Real Madrid-Manchester City, match valido per il ritorno delle semifinali di Champions League, si disputerà mercoledì 4 maggio 2022 nella straordinaria cornice del Santiago Bernabeu di Madrid. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN TV

La super sfida che vedrà opposte Real Madrid e Manchester City verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video.

Il match del Bernabeu sarà dunque visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app della piattaforma, o in alternativa su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a console da gioco PlayStation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Un’ulteriore opzione coloro che sono abbonati sia a Sky che ad Amazon Prime Video è rappresentata dall’app presente su Sky Q.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Real Madrid-Manchester City per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY IN DIRETTA STREAMING

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Real Madrid-Manchester City sarà ovviamente visibile anche in streaming su diverse tipologie di dispositivi.

Per chi seguirà il match su tablet o smartphone basterà accedere all’evento attraverso l’apposita app compatibile con i sistemi Android e iOS.

Per chi invece seguirà la sfida del Santiago Bernabeu su pc e notebook, basterà collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Anche attraverso GOAL sarà possibile seguire Real Madrid-Manchester City senza perdersi un solo istante della sfida. Come di consueto infatti, vi proporremo la diretta testuale del match. Vi aggiorneremo durante tutto l’arco della giornata sulle novità relative alla sfida e poi, a partire dal calcio d’inizio, vi racconteremo tutte le fasi salienti e gli eventi del match minuto per minuto fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-MANCHESTER CITY

Consueto 4-3-3 per Carlo Ancelotti che, davanti a Courtois, posizionerà una linea difensiva composta da Carvajal, Miltao, Alaba e Mendy. A centrocampo potrebbe esserci Valverde con Modric e Kroos, mentre in attacco saranno Rodrygo e Vinicius ad agire a supporto di Benzema.

Pep Guardiola dovrebbe disegnare il suo Manchester City con un 4-3-3 nel quale Ruben Dias e Laporte andranno a comporre la coppia centrale nel cuore della linea di difesa. De Bruyne, Rodri e Bernardo Silva formeranno il terzetto di mediana, mentre in attacco, Foden sarà il perno centrale di un tridente completato da Mahrez e Gabriel Jesus.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Valverde, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Cancelo, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Mahrez, Foden, Gabriel Jesus.