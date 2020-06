Real Madrid-Maiorca dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, probabili formazioni

Il Real Madrid affronta il Maiorca nella 31esima giornata di Liga: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

Il ha agganciato il e ora non vuole mollare la vetta. Dopo la , la prossima tappa per la squadra di Zidane è il Mallorca: si gioca in casa. Un ritorno al Di Stefano, dove i Merengues hanno vinto sia contror l' che contro il finora.

Il protagonista in questo secondo avvio di è Karim Benzema, tre goal nelle prime tre partite: le sue reti stanno tenendo il Real in alto in classifica. Arrivato a quota 16, insegue Leo Messi, per ora primo a 21.

Zidane dovrà comunque affrontare un problema Sergio Ramos: il capitano dei Blancos ha chiuso la gara contro la Real Sociedad con una borsa del ghiaccio sul ginocchio in panchina. Un'immagine che non rassicura il Madridismo, specialmente visto che mancano 8 giornate al termine e la corsa al titolo si preannuncia bollente.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Real Madrid-Maiorca: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-MAIORCA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Maiorca

Real Madrid-Maiorca Data: 24 giugno 2020

24 giugno 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-MAIORCA

Real Madrid-Maiorca, gara valida per la trentunesima giornata di Liga, è in programma nella serata di mercoledì 24 giugno 2020: il calcio d'inizio allo stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas è previsto per le ore 22.

Si tratterà della terza di tre partite del massimo campionato spagnolo in programma mercoledì: prima di Real Madrid-Maiorca, infatti, sono in programma alle 19.30 -Osasuna e Real Sociedad- Vigo.

Real Madrid-Maiorca sarà visibile in diretta su DAZN, che ha acquistato in esclusiva i diritti della Liga. La gara dell'Alfredo Di Stefano sarà visibile attraverso una smart tv compatibile con l'app, oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o, ancora, a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Non ci sarà invece la trasmissione su DAZN1, canale 209 di Sky.

Come detto sarà DAZN a trasmettere in diretta e in esclusiva la gara tra il Real Madrid e il Maiorca. Il match sarà disponibile scaricando l'app sul proprio pc, tablet o smartphone, oppure collegandosi al sito ufficiale di DAZN e godendosi tutte le emozioni della Liga.

Senza Sergio Ramos, uscito malconcio dalla sfida contro la Real Sociedad, Zidane si affida a Militao in difesa insieme a Varane. Carvajal verso la conferma a destra, a sinistra Marcelo e Mendy si giocano una maglia. Centrocampo senza Casemiro: con Kroos, centrale, si potrebbero vedere Valverde e Modric. Davanti con Hazard e Benzema probabile conferma di Benitez.

Maiorca che si orienta con il 4-3-3, con Reina tra i pali, Pozo e Gamez esterni di difesa - out Rahman Baba e Koutris - con Sedlar e Valjent in mezzo. Idrissou Baba in mezzo con Dani Rodriguez e Salva Sevilla, Kubo ed Hernandez ai lati di Budimir davanti.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Varane, Marcelo; Modric, Kroos, Valverde; Hazard, Benzema, Vinicius.

MAIORCA (4-3-3): Reina; Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez; Dani Rodriguez, I. Baba, Salva Sevilla; Kubo, Budimir, Hernandez.