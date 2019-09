Real Madrid-Levante dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid ospita il Levante nella 4ª giornata della Liga spagnola: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane ospita il di Paco López nel lunch match del sabato della 4ª giornata della spagnola. Le due squadre sono al momento divise in classifica da un solo punto: i Granotes sono quarti a quota 6 con 2 vittorie e 1 sconfitta, i Blancos inseguono con 5 punti frutto di una vittoria e 2 pareggi.

Segui Real Madrid-Levante in diretta streaming su DAZN

Gareth Bale e Karim Benzema sono i migliori marcatori delle merengues con 2 goal segnati a testa, stesso bottino di Roger Martí, il giocatore più prolifico della formazione valenciana. La squadra di Zidane punta a riscattare un avvio di stagione travagliato e condizionato in parte dai gravi infortuni occorsi ad Asensio e Isco, ma le statistiche non sono molto favorevoli per i padroni di casa.

Il Real Madrid, infatti, ha vinto soltanto una delle ultime 4 sfide giocate contro il Levante, che è una delle uniche 4 squadre contro cui i Blancos non hanno vinto al Santiago Bernabeu nelle ultime 2 stagioni (1 pareggio e 1 sconfitta). In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Levante: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-LEVANTE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

ORARIO REAL MADRID-LEVANTE

La partita Real Madrid-Levante si disputerà nel primo pomeriggio di sabato 14 settembre 2019 alle ore 13.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. A dirigere la gara sarà il basco Ricardo de Burgos Bengoechea. Fra le due formazioni sarà il 27° confronto nella Liga spagnola..

Real Madrid-Levante sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile anche in tv: sarà sufficiente per gli abbonati dotarsi di un moderno modello smart, oppure collegare al proprio televisore un decoder Sky Q, o una console di gioco PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o strumenti quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. La telecronaca della partita sarà curata da Massimo Callegari, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

Gli abbonati alla piattaforma DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Real Madrid-Levante in diretta streaming sul proprio personal computer o su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi alla pagina ufficiale del servizio, nel secondo scaricare la app sul proprio sistema iOS o Android e successivamente avviarla e selezionare l'evento dal ricco palinsesto.

Al termine del match DAZN renderà disponibile la gara integrale e gli highlights on demand.

Quattro assenze pesanti per Zidane, che dovrà rinunciare anche a Modric (lesione all'adduttore della gamba destra) e allo squalificato Bale oltre ai lungodegenti Asensio e Isco. Al posto del croato giocherà dal 1' a centrocampo James Rodríguez, che affiancherà Casemiro e Kroos. In attacco invece con Benzema e Hazard spazio dall'inizio al giovane Lucas Vazquez. In difesa ballottaggio al centro fra Varane e Nacho Fernández su chi affiancherà Sergio Ramos.

Meno problemi per Paco López, che a livello tattico dovrebbe puntare su un abbottonato 5-3-2. In difesa dubbio fra Eric Cabaco e Bardhi come terzo centrale a sinistra. A centrocampo Rubén Rochina e Campaña dovrebbero agire da mezzali ai lati del playmaker Vukcevic. In attacco ballottaggio fra Borja Mayoral e Sergio León fra chi farà coppia con José Luis Morales.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; James Rodríguez, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Hazard.

LEVANTE (5-3-2): Aitor Fernández; Miramón, Vezo, Postigo, Eric Cabaco, Toño García; Rubén Rochina, Vukcevic, Campaña; Borja Mayoral, J.L. Morales.