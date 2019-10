Real Madrid-Leganés dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid ospita il Leganés al Bernabeu nell'11ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida in casa il Leganés ultimo della classe, guidato in panchina da Luís Cembranos, nell'11ª giornata infrasettimanale della spagnola. I Blancos, che devono recuperare il Clasico contro il , sono al momento sesti in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta, mentre i biancoblù sono in fondo alla graduatoria con 4 punti e un cammino con una vittoria, 2 pareggi e 7 sconfitte.

Nei 6 precedenti disputati nella Liga fra le due squadre, il Leganés non ha mai battuto il Real Madrid, rimediando 5 sconfitte e un pareggio. Proprio nell'ultima giornata, comunque, la squadra, che nella scorsa settimana ha visto l'esonero di Mauricio Pellegrino e l'insediamento di Luís Cembranos, ex tecnico della Seconda squadra, ha conquistato il suo primo successo stagionale battendo di misura il Maiorca fra le mura amiche.

Le Merengues hanno ottenuto 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta con il Maiorca nelle ultime 4 gare, mentre per il Leganés sono arrivate 3 sconfitte di fila prima della recente vittoria. Karim Benzema è il miglior marcatore del Real Madrid con 6 goal, il danese Martin Braithwaite è invece il giocatore più prolifico del Leganés con un bottino di 3 reti. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Leganés: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-LEGANÉS

Real Madrid-Leganés si disputerà la sera di mercoledì 30 ottobre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La gara, che sarà arbitrata dal signor César Soto Grado, sarà la 7ª fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Real Madrid-Leganés. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) e PlayStation 4 oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi.

I clienti DAZN avranno anche l'opportunità di vedere Real Madrid-Leganés in diretta streaming sia su pc e notebook, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo invece occorrerà scaricare l'applicazione per sistemi iOS e Android e in seguito avviarla e selezionare il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zidane deve fare i conti con le indisponibilità di Nacho Fernández e Asensio e con la squalifica di Odriozola, ma anche Bale è rientrato dagli impegni con la sua Nazionale con qualche problema muscolare, non ha ancora recuperato e non è stato convocato dal suo allenatore. Nel tridente d'attacco spazio al giovanissimo Rodrygo Goes, classe 2001, che dovrebbe affiancare Benzema e Hazard. La mediana sarà d'esperienza, con Modric, Casemiro e Kroos regolarmente in campo. Fra i pali ci sarà Courtois, davanti a lui la linea a quattro di difesa sarà composta da Carvajal a destra, Marcelo a sinistra e Varane e Sergio Ramos in mezzo.

Luís Cembranos punterà probabilmente sul 4-3-1-2. In attacco Óscar Rodríguez dovrebbe sostenere sulla trequarti le due punte Guido Carrillo e Braithwaite. A centrocampo Recio sarà il regista, con Rivera e Roque Mesa mezzali. In porta giocherà Cuéllar, mentre a comporre la linea difensiva saranno i terzini Rosales e Jonathan Silva e i centrali Bustinza e Awaziem. Indisponibili per infortunio il terzino Marc Navarro, il centrocampista Rubén Pérez e l'ala Szymanowski.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo Goes, Benzema, Hazard.

LEGANES (4-3-1-2): Cuéllar; Rosales, Bustinza, Awaziem, Jonathan Silva; Rivera, Recio, Roque Mesa; Óscar Rodríguez; Guido Carrillo, Braithwaite.