Real Madrid ko, Lucas Vazquez strappa la maglia dopo l'espulsione

Saltano i nervi in casa Real Madrid: al 61' della sfida contro la Real Sociedad Lucas Vazquez ha strappato la maglia dopo aver rimediato il rosso.

Momento delicatissimo in casa Real Madrid: la situazione in classifica è nettamente al di sotto delle aspettative e la partita contro la Real Sociedad si è subito fatta in salita per le Merengues. A complicare le cose il rosso nella ripresa rimediato da Lucas Vazquez, che ha poi perso la testa.

Dopo tre minuti di gioco i padroni di casa sono andati sotto nel punteggio con il rigore trasformato da Willian Jose. Gli uomini di Solari hanno poi perso Lucas Vazquez per un ingenuo doppio giallo: subito dopo l'espulsione al giocatore spagnolo sono saltati i nervi e ha mostrato tutta la sua rabbia strappando la maglia.

Poco dopo è arrivato anche il raddoppio della squadra ospite, che allontana ulteriormente il Real dalla vetta della classifica.

Si tratta del primo cartellino rosso in 160 partite con il Real Madrid per Lucas Vazquez, che rappresenta in una singola immagine tutto il momento delle Merengues: dopo l'addio di Zidane e Ronaldo la formazione Blancos sembra decisamente un'altra squadra.