Real Madrid, Isco salta il derby per dolori alla schiena: Solari lo richiama in conferenza

Il Real Madrid giocherà il derby contro l'Atlético senza Isco, out per dei problemi alla schiena. Solari lo ha anche richiamato in conferenza stampa.

Dopo il tweet, il caso. Non sembra poter trovare pace Isco, ormai ai margini della rosa del Real Madrid. Il trequartista spagnolo salterà il derby contro l'Atlético Madrid per un problema alla schiena, ma sul suo futuro rimangono tante ombre.

Secondo quanto riportato da 'El Chiringuito', l'ex Malaga ha lasciato l'ultimo allenamento pre-derby in anticipo rispetto ai compagni lamentando problemi alla schiena. Solari avrebbe dunque deciso di non convocarlo, alimentando le voci di dissapori tra i due che sembrano ormai consolidate.

Isco nelle scorse ore si è lasciato andare a un tweet criptico, ma nemmeno troppo, in cui sosteneva di non avere le stesse possibilità degli altri. La risposta è arrivata in conferenza stampa da parte di Solari, che ha spiegato come dovrebbe funzionare il lavoro del calciatore: dare il massimo e farsi trovare pronto.

"Il lavoro del calciatore è quello di allenarsi al100% e porre il proprio talento al servizio della squadra, per essere disponibili al massimo quanto tocca scendere in campo".

Per la terza volta, Isco non farà parte della lista dei convocati del tecnico. Era già successo contro il Melilla in Coppa del Re e contro la Roma in Champions League: era stato messo in tribuna per scelta tecnica.