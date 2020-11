Real Madrid-Inter: Sanchez si allena con la squadra, pessimismo per Lukaku

Alexis Sanchez si allena con il resto della squadra, mentre Lukaku non dovrebbe nemmeno partire per Madrid. L'Inter conta i pezzi...

L' si avvicina alla trasferta importantissima di Madrid contro il Real, valevole per la terza giornata di Champions. Come sappiamo Antonio Conte deve fare i conti con problemi nel reparto offensivo: Lukaku non partirà nemmeno con la squadra al netto di miracolosi recuperi, mentre Sanchez, per fortuna dei nerazzurri, si sta allenando con il gruppo.

L'attaccante belga sarà il grande assente della partita contro il , come già successo contro il (e l'assenza di Lukaku) si è vista per la squadra di Conte.

C'è però una notizia positiva per l'Inter ed è quella del ritorno di Alexis Sanchez. Non sarà sicuramente al 100%, ma il cileno potrebbe avere sulle gambe un tempo, un'ora di gioco a buon livelli sulle gambe.

Scelti da Goal Goal 50 Fan Vote: chi è stato il miglior giocatore della stagione 2019/2020?

Altre squadre

Soluzione sicuramente più consona per Conte, rispetto allo spostamento di Ivan Perisic o all'idea di schierare Pinamonti dal primo minuto in una sfida così importante.