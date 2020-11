Real Madrid-Inter dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid sfida l'Inter nella 3ª giornata del Gruppo B di Champions League: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 3 novembre 2020

3 novembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Canale 5, Sky

Canale 5, Sky Streaming: Mediaset Play, Sky Go e Now Tv

L'Inter di Antonio Conte fa visita al Real Madrid di Zinedine Zidane nel big match della 3ª giornata del Gruppo B di . I Blancos sono partiti male in Europa e hanno attualmente un punto in graduatoria, frutto di una sconfitta con lo Shakhtar Donetsk capolista del girone e di un pareggio con il Borussia M'Gladbach, i milanesi invece hanno ottenuto finora due pareggi e si trovano in 3ª posizione.

Nerazzurri e Blancos si sono affrontati altre 9 volte fra Champions League e Coppa dei Campioni: il bilancio è di 5 vittorie per l'Inter, 3 successi del Real e un pareggio. Gli ultimi 2 incroci sono gli unici giocati in Champions League, e risalgono all'edizione 1998/99 del torneo. In quell'occasione i milanesi, guidati da Gigi Simoni, persero 2-0 al Bernabeu, salvo poi imporsi 3-1 al Meazza con doppietta di Roberto Baggio e goal di Zamorano.

Per le merengues sono andati a segno finora 4 giocatori diversi, mentre Romelu Lukaku, che salterà la gara per infortunio, è il bomber dell'Inter con già 2 goal all'attivo. Il Real Madrid arriva da una vittoria casalinga per 4-1 nella contro l' , l'Inter invece ha pareggiato 2-2 in casa contro il Parma nell'ultimo turno di . In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Inter, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-INTER

Real Madrid-Inter si disputerà la sera di martedì 3 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 3ª in Champions League fra le due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il big match di Champions Real Madrid-Inter sarà trasmesso in diretta tv da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport Uno (numero 252 del satellite). La partita sarà trasmessa anche in chiaro da Mediaset su Canale 5 (numero 5 e 505 HD del digitale terrestre) con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Aldo Serena.

I tifosi e gli appassionati avranno diverse possibilità per seguire in diretta Real Madrid-Inter. La gara potrà infatti essere vista in chiaro attraverso Mediaset Play e dagli abbonati Sky attraverso Sky Go: in entrambi i casi la partita potrà essere vista sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, sia su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare le rispettive app per sistemi iOS e Android.

C'è inoltre un'ulteriore possibilità, costituita da Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky che permette di vedere anche le gare di Champions League acquistando uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal permetterà ai suoi lettori di seguire Real Madrid-Inter anche in diretta testuale. Collegandovi con il sito, troverete fin dalle ore che precedono la partita le ultime notizie sulle due squadre e le formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d'inizio, gli aggiornamenti live minuto per minuto con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Zidane dovrebbe affidarsi in attacco ad Asensio e ad Hazard ai lati del centravanti Benzema. Il belga resta tuttavia in concorrenza con Vinicius Junior. A centrocampo Modric potrebbe spuntarla su Valverde come mezzala destra, con Casemiro playmaker e Kroos mezzala sinistra. In difesa Lucas Vazquez e Mendy potrebbero agire da terzini, mentre Varane e Sergio Ramos saranno i due centrali. In porta ci sarà il belga Courtois.

Conte, ancora k.o. per infortunio Lukaku e non al meglio Alexis Sánchez, potrebbe confermare il tandem d'attacco composto da Lautaro Martínez e Perisic. Meno probabile l'utilizzo dal 1' del giovane Pinamonti. A sostegno delle due punte agirà Barella, con Brozovic e Vidal interni di centrocampo e Hakimi e Young, quest'ultimo al ritorno da titolare dopo la positività al Covid-19, sulle due fasce. Davanti a capitan Handanovic, in difesa D'Ambrosio e Bastoni dovrebbero affiancare l'olandese De Vrij.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Hazard.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Brozovic, Vidal, Young; Barella; Lautaro Martínez, Perisic.