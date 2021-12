REAL MADRID-INTER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Inter

Real Madrid-Inter Data: 7 dicembre 2021

7 dicembre 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport Action (206 del satellite), Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre) e Infinity +

Streaming: Sky Go, NOW e Infinity +

Per la prima volta dalla stagione 2011/12, l'Inter è riuscita a superare lo scoglio della fase a gironi di Champions League: grazie al successo sullo Shakhtar Donetsk e ai contemporanei tre punti del Real Madrid ai danni dello Sheriff Tiraspol, i nerazzurri hanno finalmente potuto festeggiare l'agognata qualificazione agli ottavi di finale.

Ancora da decidere, però, se l'accesso tra le migliori sedici d'Europa avverrà attraverso il primo o o il secondo posto nel Gruppo D, attualmente guidato dal Real Madrid con dodici punti (a +2 sui nerazzurri, fermi a quota dieci).

Proprio i 'Blancos' sono i prossimi avversari dei ragazzi di Simone Inzaghi, costretti a vincere per poter operare il sorpasso sulla squadra di Ancelotti e assicurarsi un sorteggio (almeno sulla carta) più morbido.

Non sarà però semplice avere la meglio su una formazione in grande forma, che all'andata passò a San Siro col minimo sforzo dopo una partita dominata dall'Inter: a decidere fu la rete di Rodrygo allo scadere, servito alla perfezione dal classe 2002 Camavinga.

In questo articolo troverete tutte le informazioni necessarie su Real Madrid-Inter: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni che scenderanno sul terreno di gioco fino alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-INTER

Real Madrid-Inter si disputerà martedì 7 dicembre 2021 nello scenario dello stadio 'Santiago Bernabeu' di Madrid. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

DOVE VEDERE REAL MADRID-INTER IN TV

Real Madrid-Inter sarà trasmessa in diretta tv da Sky su questi due canali: Sky Sport Action (numero 206 del satellite) e Sky Sport (253 del satellite e 484 del digitale terrestre).

La sfida potrà essere seguita anche attraverso l'app di Infinity + disponibile per smart tv: il servizio (incluso nell'offerta Tim Vision) è attivabile al costo di 7.99€ al mese.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sky e Infinity + non hanno ancora comunicato i nomi di coloro che racconteranno le emozioni di Real Madrid-Inter.

REAL MADRID-INTER IN DIRETTA STREAMING

Gli abbonati Sky potranno seguire Real Madrid-Inter attraverso il servizio streaming di Sky Go, fruibile tramite l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.

Sarà possibile guardare la partita su dispositivi anche grazie all'applicazione di Infinity +, raggiungibile anche da pc semplicemente collegandosi al sito ufficiale dal proprio browser.

L'alternativa è NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione di Sky previo acquisto di uno degli abbonamenti proposti.

GOAL vi permetterà, come di consueto, di seguire l'andamento di Real Madrid-Inter attraverso la diretta testuale aggiornata dettagliatamente e in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-INTER

Ancelotti con il dubbio Benzema, uscito per infortunio contro la Real Sociedad: nel tridente completato da Asensio e Vinicius Junior può trovar spazio Jovic. Modric e Kroos scudieri di Casemiro in mediana, Alaba al centro della difesa.

De Vrij potrebbe stringere i denti e posizionarsi al centro della difesa nerazzurra, completata da Skriniar e Bastoni. Dumfries ancora titolare a destra al posto di Darmian. Davanti spazio al tandem Dzeko-Lautaro.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Jovic, Vinicius Jr. All. Ancelotti

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi