Pugno a Militao ed espulsione: Barella salta gli ottavi

Una brutta reazione che costa caro all'Inter e al giocatore: intorno al 64' di Real Madrid-Inter Nicolò Barella ha perso la testa.

Il centrocampista nerazzurro, andato al contrasto con Militao, è finito contro i cartelloni pubblicitari a bordocampo.

La sua reazione, però, è stata istintiva: Barella, a terra, ha rifilato un pugno alle gambe del difensore del Real Madrid, che ha poi reagito facendo partire una rissa.

Brych ha prima tranquillizato gli animi, poi su segnalazione del VAR ha estratto i cartellini: giallo per Militao, rosso per il centrocampista dell'Inter.

Una cattiva notizia per Simone Inzaghi che non solo si trova a giocare il resto della gara del Bernabeu in 10, ma che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più importanti almeno per l'andata degli Ottavi di finale.

Una reazione grave per Barella: un peccato che costa parecchio.