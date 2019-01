Real Madrid, infortunio per Marcos Llorente: lesione all'adduttore

Il Real Madrid perde Marcos Llorente: per il mediano classe '95 lesione di secondo grado all'adduttore sinistro.

Il Real Madrid perde Marcos Llorente. Il mediano classe '95, che dall'arrivo di Solari in panchina ha fatto le veci di Casemiro rimpiazzandolo durante l'infortunio, finisce ai box come accaduto fino a poche settimane fa al compagno di squadra.

"Gli esami cui si è sottoposto Marcos Llorente hanno evidenziato una lesione di secondo grado all'adduttore sinitro. Si attendono evoluzioni".

Questo il comunicato emesso dai Blancos sul proprio sito ufficiale, che certificano il ko di una delle note più piacevoli del dopo-Lopetegui in casa Real.

Per Llorente, partito titolare anche in occasione della sfida di Champions League dell'Olimpico tra i Merengues e la Roma, fin qui in stagione le presenze stagionali sono in tutto 10 e condite da un goal.