Real Madrid, infortunio per Isco: lesione al bicipite femorale

Prosegue l'incredibile serie di infortuni che sta colpendo il Real Madrid: tocca a Isco, costretto a fermarsi a causa un guaio muscolare.

Incredibile ma vero: l'epidemia di infortuni al non si ferma. Dopo il povero Asensio e Hazard, Mendy e Rodrygo, fino ad arrivare a James Rodriguez, tocca a Isco. Costretto pure lui a fermarsi sul più bello.

A comunicarlo sul proprio sito ufficiale è lo stesso Real, a quattro giorni dalla sfida pareggiata al Bernabeu contro il Valladolid, nella quale Isco ha giocato 68 minuti.

"Dopo gli esami a cui lo staff medico del Real Madrid ha sottoposto il nostro giocatore Isco, è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale destro. Tempi di recupero da valutare".

Una disdetta per un Real Madrid che, come detto, sta perdendo un pezzo dopo l'altro. E una disdetta per Isco, che dopo mesi complicati era stato schierato dall'inizio da Zidane contro il Valladolid. In dubbio anche la convocazione da parte della , che il 5 e l'8 settembre scenderà in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei.