Real Madrid, si ferma Benzema: out per il Clasico

Brutte notizie per Carlo Ancelotti. Il tecnico del Real Madrid dovrà affrontare il Clasico contro il Barcellona senza poter contare su Karim Benzema.

L'attaccante francese, ultimamente decisivo nella sfida di ritorno degli ottavi di finale contro il Paris Saint-Germain con una tripletta, è costretto a fermarsi per via di un problema di natura muscolare al polpaccio sinistro.

Si tratta di una lesione non molto grave, ma sufficiente per tenerlo fuori dal Clásico. Il francese voleva restare in campo durante la partita contro il Maiorca, in cui si è infortunato, ma dopo essersi messo alla prova per qualche minuto, ha dovuto abbandonare il campo.

Difficile immaginare in questo momento i tempi di recupero, anche se l'infortunio non sembra grave e probabilmente terrà fuori Benzema per pochi giorni.

Sarà però out contro il Barcellona, che sotto la gestione Xavi ha riacquisito certezze ma si trova al terzo posto in classifica ben 15 punti sotto il Real Madrid.