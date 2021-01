Real Madrid in vetta alla Liga: Barcellona a -11

L'Atletico Madrid ha tre gare in meno, il Barcellona due, ma intanto il Real si è presto la testa del torneo distanziando Real Sociedad e Siviglia.

Certo, il deve ancora recuperare due gare rispetto ai rivali di sempre, ma la distanza è talmente considerevole che anche davanti alla possibilità di ridurre il gap fa rumore. Eccome. Sì, perchè dopo il successo nell'anticipo contro il Vigo, il è a +11 sui blaugrana.

Successo senza problemi firmato Asensio, che ha fornito l'assist a Lucas Vazquez nella prima frazione, per poi segnare personalmente il raddoppio nella ripresa. Il Real Madrid è così momentamente in testa alla classifica della davanti ai cugini dell'Atletico.

I Colchoneros hanno addirittura tre gare in meno del Real Madrid e un solo punto in più in classifica, segno di come la squadra di Simeone possa andare in fuga a pari partite. L' è del resto l'attuale favorita per vincere la Liga 2020/2021 a differenza di un Barcellona che sta faticando enornemente ad entrare nelle prime posizioni.

Altre squadre

Grazie al successo contro il Celta, Zidane ha anche distanziato la , con sette punti in meno e le stesse gare. Sembra uscire dalla lotta la titolo già ora anche il , a nove lunghezze dalla vetta, che probabilmente aumenteranno dopo i tre match che l'Atletico giocherà dal tre gennaio in avanti.

Primo in Liga in attesa delle gare di Barcellona ed Atletico Madrid, il Real Madrid è tornato in una dimensione importante, senza però mai convincere appieno. Basti pensare il risicato accesso agli ottavi di Champions e alle tre sconfitte in questo avvio di campionato.

Grande equilibrio nel torneo, come del resto in tutta Europa in virtù del coronavirus e di un calcio per ora diverso rispetto alla normalità, tanto che in Liga nemmeno un giocatore ha ancora raggiunto la doppia cifra a sorpresa: anche al Real il massimo capocannoniere, ovviamente Benzema, non si è spinto oltre gli otto goal.