Real Madrid in crisi e abbandonato dai tifosi, voci su un clamoroso ritorno di Mourinho

Il Real Madrid pensa al ritorno di Jose Mourinho. Numeri negativi sia in campo che sugli spalti: blancos fuori dalla Champions League e senza tifosi.

Nuova sconfitta in Liga e nuove polemiche. Il Real Madrid non riesce più a ritrovarsi e ora la crisi inizia a diventare preoccupante. Il 2-0 con il quale la Real Sociedad si è imposta al Bernabeu ha portato nuovi malumori nella Casa Blanca, con il Real Madrid che ora potrebbe pensare a un nuovo cambio in panchina.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', i blancos starebbero meditando circa un possibile ritorno di Jose Mourinho. Il portoghese si trova senza squadra dopo l'addio al Manchester United e l'approdo di un profilo del suo calibro a Madrid potrebbe risvegliare una squadra che appare sempre più spenta.

Pericolante dunque la panchina di Santiago Solari, subentrato in corsa questa stagione dopo l'esonero di Julen Lopetegui. Sembra essersi definitivamente arenata invece la pista che porta ad Antonio Conte, altro nome spesso accostato al Real Madrid negli ultimi mesi.

Come detto, l'arrivo di Mourinho potrebbe portare una nuova scossa in una squadra appagata dai tanti successi e attualmente lontana parente di quella ammirata soprattutto in Europa negli ultimi cinque anni.

Orfani di Cristiano Ronaldo, ormai leader tecnico e caratteriale della Juventus di Massimiliano Allegri, il Real Madrid dopo la sconfitta di ieri in Liga si trova ora al quinto posto in classifica. Fuori dalla zona Champions League a campionato inoltrato per la prima volta dalla stagione 1999/2000.

In quell'occasione i blancos terminarono infatti il girone d'andata al settimo posto, concludendo poi il campionato al quinto. La qualificazione alla Champions League arrivò però di diritto grazie alla vittoria nella massima competizione europea contro il Valencia (l'ottavo successo per il club).

Per vedere un Real Madrid fuori dalla Champions League bisogna invece risalire alla stagione 1995/1996, quando i blancos terminarono il campionato in settima posizione. Un'esperienza che i tifosi madridisti non vogliono assolutamente ripetere.

E proprio il capitolo tifosi è un altro tasto dolento in casa Real Madrid. Per la quarta volta consecutiva il Bernabeu non è infatti riuscito a raggiungere le 60.000 unità, con parecchi tifosi che nella gara di ieri contro la Real Sociedad hanno abbandonato gli spalti prima del termine della partita.

La deludente prestazione della squadra di casa ha infatti scoraggiato la tifoseria, abituata ad assistere a ben altre prestazioni. Troppo deboli infatti le attenuanti di un arbitraggio sfavorevole al Real Madrid. Rigore negato a Vinicius Jr, con l'arbitro che non ha ritenuto necessario consultare il VAR, e severa espulsione nei confronti di Lucas Vazquez.

Errori che hanno spinto il capitano Sergio Ramos a etichettare l'arbitraggio come 'scandaloso' con lo spagnolo che ha attaccato duramente il direttore di gara.