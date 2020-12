Real Madrid, i giovani vincono 31-0 contro il Villaverde: "Siamo indignati"

Nel campionato Preferente Benjamin Futbol 7, dove giocano ragazzini di nove anni, il Real ha 'distrutto' gli avversari, indignati per i goal subìti.

Succede anche questo a livello giovanile, soprattutto se una delle squadre in questione è il grande che, anche nelel categorie più piccole, ha sempre una struttura ben diversa dalle realtà che può incontrare nei vari campi.

Mostramos nuestra indignación a este tipo de situaciones en el Fútbol Formativo, por un lado los clubes grandes deberían utilizar estrategias deportivas para evitar estas goleadas, y por otro lado desde la Federación hace falta una reestructuración de estas categorías. #animoboti pic.twitter.com/3oqbDDCXgC — SAD Villaverde (@SADvillaverde) December 12, 2020

E così nel campionato Preferente Benjamin Futbol 7, dove giocano bambini di circa nove anni, il Real Madrid nel giro di 42 minuti ha 'distrutto' gli avversari del SAD Villaverde, ovviamente pari età.

"Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare questi risultati, e dall'altro dalla Federazione è necessaria una ristrutturazione di queste categorie".

Ma la sconfitta non è andata giù al Villaverde che, come potete vedere, si è sfogata sui social network, reputando il gesto del Real Madrid di non fermarsi antisportivo e poco educativo verso i ragazzi.