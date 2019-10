Real Madrid-Granada dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid capolista sfida il Granada rivelazione nell'8° turno della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Zinedine Zidane sfida il Granada di Diego Martínez, fra le rivelazioni della , nell'8ª giornata del massimo campionato spagnolo. I Blancos hanno 15 punti, frutto di 4 vittorie e 3 pareggi, e hanno appena una lunghezza di vantaggio sugli andalusi, che occupano attualmente il 2° posto assieme all' a quota 14, con un cammino di 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta.

Segui Real Madrid-Granada in diretta streaming su DAZN

Nei 46 precedenti fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo si registra un netto dominio del Real, vittorioso 32 volte a fronte di 8 pareggi e di 6 successi del Granada. I rojiblancos hanno perso 14 degli ultimi 15 confronti nella Liga con le merengues. L'ultima vittoria è arrivata nel febbraio 2013 (1-0) grazie ad un autogoal di Cristiano Ronaldo.

L'avvio di campionato è tuttavia il migliore in assoluto del Granada nella sua storia, che ha anche il primato delle reti di testa, ben 4. L'attaccante della formazione andalusa, Roberto Soldado, ha segnato 5 reti al Real Madrid negli ultimi 10 confronti nella Liga, ma soltanto una è stata realizzata al Santiago Bernabeu, nell'aprile 2009, quando il classe 1985 indossava la maglia del .

Karim Benzema è il miglior marcatore dei Blancos con 5 goal segnati, mentre Antonio Puertas è il bomber del Granada con 3 reti realizzate. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Granada: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-GRANADA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Granada

Real Madrid-Granada Data: 5 ottobre 2019

5 ottobre 2019 Orario: 16.00

16.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-GRANADA

La partita Real Madrid-Granada si disputerà il pomeriggio di sabato 5 ottobre 2019 alle ore 16.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il confronto sarà diretto dal fischietto aragonese Santiago Jaime Latre e sarà il 47° nella Liga fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida dell'8ª giornata della Liga, Real Madrid-Granada. Gli utenti potranno seguire la partita anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure a dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

I clienti DAZN con un abbonamento a Sky avranno anche la possibilità di seguire la partita in tv attraverso la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca del match sarà affidata a Stefano Borghi, che sarà supportato dal commento tecnico di Massimo Gobbi.

I clienti DAZN avranno anche la possibilità di seguire la sfida Real Madrid-Granada in diretta streaming sul proprio personal computer, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, o su dispositivi mobili come tablet e smartphone scaricando l'apposita app e successivamente avviandola e selezionando l'evento dal palinsesto.

Al termine della gara DAZN renderà disponibili gli highlights e l'evento integrale per la visione on demand.

Zidane potrebbe confermare fra i pali il dodicesimo Areola, viste le condizioni di salute non ottimali di Courtois. Davanti al portiere francese la difesa sarà composta da Areola a destra, Varane e Sergio Ramos al centro e uno fra Odziozola (favorito) ed Eder Militão a sinistra, visto che Marcelo non si è allenato con il gruppo negli ultimi giorni. A centrocampo è ballottaggio fra Kroos e il recuperato James Rodríguez per completare il reparto con Modric e Casemiro. In attacco Benzema agirà da centravanti, con Bale e Hazard esterni offensivi. Oltre ai lungodegenti Asensio e Mendy sarà indisponibile per infortunio anche Nacho Fernández, che si è lesionato il legamento collaterale interno del ginocchio destro.

Un solo grande dubbio per Diego Martínez nel suo 4-3-3. In attacco Soldado non è al top per problemi all'adduttore e potrebbe lasciar spazio a Carlos Fernández nel tridente con Puertas e Machís. Per il resto centrocampo scolpito con Ángel Montoro playmaker e ai suoi lati Yangel Herrera e Azeez mezzali. Fra i pali ci sarà Rui Silva, mentre in difesa Victor Díaz e Carlos Neva saranno i due terzini, con Domingos Duarte e Germán centrali. Out per infortunio il trequartista Fede Vico, il terzino destro Quini, il laterale mancino Álex Martínez, il centrale difensivo Neyder Lozano e il centrocampista centrale Yan Eteki.

REAL MADRID (4-3-3): Areola; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Odriozola; Modric, Casemiro, Kroos; Bale, Benzema, Hazard.

GRANADA (4-3-3): Rui Silva; Victor Díaz, Domingos Duarte, Germán, Carlos Neva; Y. Herrera, Ángel Montoro, Azeez; Puertas, Soldado, Machís.