Real Madrid-Girona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid ospita il Girona nel lunch match 24ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il Real Madrid di Santiago Solari ospita il Girona di Eusebio nel lunch match della 24ª giornata della Liga. I Blancos sono risaliti al 2° posto in classifica e hanno 45 punti, frutto di 14 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, mentre i catalani sono scivolati al quartultimo posto a quota 24, con un cammino di 5 vittorie, 9 pareggi e 9 sconfitte, e lottano per non retrocedere in Segunda División.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Girona su DAZN

Il francese Karim Benzema è il miglior marcatore delle Merengues con 10 reti in 23 presenze, mentre l'attaccante uruguayano Christian Stuani è il giocatore più prolifico dei biancorossi con 12 goal segnati in 20 partite giocate. Il Real Madrid, reduce dalla vittoria sull'Ajax nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, ha ottenuto 4 vittorie consecutive in campionato, l'ultima delle quali nel derby di Madrid contro l'Atletico, il Girona invece, che attraversa un momento particolarmente negativo, ha collezionato 4 sconfitte nelle ultime 4 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-GIRONA

Real Madrid-Girona è in programma domenica 17 febbraio 2019 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio del match è previsto per le ore 12.00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-GIRONA IN TV E STREAMING

Il lunch match Real Madrid-Girona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi, come smart tv compatibili, pc, tablet e smartphone. Tifosi e appassionati potranno vedere la partita anche collegando alla tv un decoder Sky Q o una console PlayStation 4.

L'evento resterà inoltre disponibile per la visione integrale on demand, per cui tifosi e appassionati potranno rivedere la gara comodamente quando vorranno.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-GIRONA

Solari dovrà fare i conti a centrocampo con l'assenza pesante di Modric per squalifica, mentre Marcos Llorente e Luca Zidane non saranno della partita per infortunio. In difesa Varane dovrebbe farcela a recuperare, mentre resta in dubbio Isco. A centrocampo, con Casemiro e Kroos, dovrebbe esserci spazio dal 1' per Ceballos. In attacco saranno Lucas Vazquez e Vinicius Jr. ad affiancare il centravanti Benzema.

Eusebio avrà una lunga lista di indisponibili: in difesa mancherà per squalifica Bernardo Espinosa, mentre non ci saranno per infortunio Aday, Muniesa, Mojica, Borja Garcia e l'ex giallorosso Doumbia. Nel 3-4-2-1, davanti al portiere Bono, nel reparto arretrato ci sarà spazio per Ramalho con Juanpe e Alcalá. A centrocampo Pedro Porro e Raúl Garcia agiranno sulle fasce, con Pere Pons e Douglas Luiz interni. In attacco infine Portu e Alex Granell saranno i due trequartisti alle spalle del centravanti Stuani.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Ceballos, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

GIRONA (3-4-2-1): Bono; Juanpe, Ramalho, Alcalá; Pedro Porro, Pere Pons, Douglas Luiz, Raúl Garcia; Portu, Alex Granell; Stuani.