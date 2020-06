Real Madrid-Getafe, dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid capolista della Liga sfida il Getafe nel Derby della 33ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

- Data: 2 luglio 2020

Il Real Madrid di Zinedine ZIdane sfida in casa il Getafe di Pepe Bordalás nella 33ª giornata della spagnola. I Blancos sono impegnati nella volata finale per il titolo contro i rivali del , impegnati in casa nel big match con l'Atletico Madrid. Al momento guidano la classifica con 71 punti, frutto di 21 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, con un vantaggio di 2 lunghezze sui rivali prima del nuovo turno del torneo.

Los Azulones occupano invece il 5° posto in classifica a quota 52 punti, con un cammino di 14 vittorie, 10 pareggi e 8 sconfitte, e si trovano in piena zona . Le due formazioni di Madrid si sono fronteggiate nel Derby già 29 volte nella Liga, con un bilancio che pende in maniera decisa dalla parte delle merengues, vittoriose 21 volte a fronte di 5 affermazioni del Getafe e 3 pareggi.

Il Real Madrid è imbattuto negli ultimi 12 Derby contro il Getafe, con un parziale di 11 vittorie e un pareggio. L'ultimo k.o. dei Blancos risale al 26 agosto 2012, quando i Blu di Luís García superarono 2-1 al Coliseum Alfonso Pérez le merengues di Mourinho.

Il francese Karim Benzema è il bomber del Real Madrid con 17 goal realizzati, Jaime Mata è invece il giocatore più prolifico del Getafe in campionato con 11 marcature. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Getafe: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-GETAFE

Real Madrid-Getafe si disputerà la sera di giovedì 2 luglio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Madrid, visti i lavori di ristrutturazione che interessano lo Stadio Santiago Bernabeu, e in assenza di pubblico, come previsto per contrastare la pandemia da Coronavirus. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Juan Martínez Munuera, è previsto per le ore 22.00. Sarà il 30° Derby nella Liga fra le due formazioni.

Il Derby Real Madrid-Getafe sarà trasmesso in esclusiva in diretta streamng da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La partita sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Playsation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o a dispositivi quali Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Real Madrid-Getafe sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Oltre che in tv, i cilenti DAZN potranno seguire il Derby Real Madrid-Getafe in diretta anche su dispositivi mobili come tablet e smartphone e su pc e notebook, scaricando la app sviluppata per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la gara dal palinsesto, oppure collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

A partire da qualche minuto dopo il fischio finale, gli highlights del Derby madrileno e l'evento integrale saranno resi disponibili alla visione in modalità on demand.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal vi consentirà di seguire il Derby Real Madrid-Getafe anche in diretta testuale. Collegandovi sul sito troverete gli aggiornamenti live minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio fino al fischio finale, con i goal, gli eventi e le azioni più importanti della partita.

Zidane potrebbe dar spazio nel tridente offensivo al giovane brasiliano Rodrygo Goes, favorito su Bale, accanto a Benzema e Hazard, con il belga a sua volta in vantaggio sull'altro brasiliano Vinicius Jr. A centrocampo i tre uomini di maggiore esperienza, Modric, Casemiro e Kroos, con Valverde che partirà probabilmente dalla panchina. In difesa, davanti a Courtois, Carvajal e Mendy come terzini e Varane e Sergio Ramos a comporre la coppia centrale. Indisponibili per infortunio Nacho Fernández, Jovic, Lucas Vazquez e Reinier.

Bordalás punterà sul 4-4-2 e avrà ai box il solo portiere Manojlovic, operato di ernia del disco. Fra i pali agirà David Soria, davanti a lui linea difensiva con Damián Suárez e Olivera esterni bassi, e Djené ed Etxeita a comporre la coppia centrale difensiva. A centrocampo Arambarri e Nemanja Maksimovic saranno i due interni, mentre Nyom e Cucurella avranno il compito di presidiare le due corsie laterali. Davanti tandem offensivo composto da Jorge Molina e Jaime Mata.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Hazard.

GETAFE (4-4-2): David Soria; Damián Suárez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Ne. Maksimovic, Cucurella; Jorge Molina, Jaime Mata.