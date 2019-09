Real Madrid, si ferma anche Valverde: altro infortunio muscolare

Ennesimo stop, in questo inizio di stagione, in casa Real Madrid. Si ferma Valverde, ora sono undici gli infortuni negli ultimi due mesi.

Tutto si può dire, tranne che quello del è stato un inizio di stagione all’insegna della fortuna. Sulla compagine blanca infatti si sono abbattuti una serie di infortuni che di fatto hanno ridotto all’osso, soprattutto a centrocampo, le scelte di Zinedine Zidane.

Se nei giorni scorsi a fermarsi è stato Luka Modric, adesso è il turno di Federico Valverde. Il club iberico infatti, attraverso il suo sito ufficiale, ha annunciato che il talento uruguaiano è alle prese con un problema muscolare.

“A seguito degli esami effettuati oggi per il Servizio Medico del Real Madrid, al nostro giocatore Federico Valverde è stata diagnosticata una lesione muscolare al retto anteriore della gamba sinistra”.

Uno stop pesante quello del ‘Pajarito’, visto che va ad unirsi ai vari Isco, Brahim Diaz, Modric e Asensio, il che vorrà dire che per la sfida con il in programma sabato, ma anche per quella di con il che si giocherà mercoledì a Parigi, le opzioni a centrocampo saranno limitate.

Con quello di Valverde, sale a undici il numero di infortuni con i quali Zidane ha dovuto fare i conti nei soli ultimi due mesi.