Come guardare Real Madrid Femenino-Paris FC con una VPN

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Presentazione della partita

Women's Champions League - Game Week 4 10 nov 2026 - 12:45 Ciudad Real Madrid

Il Real Madrid Femenino ospita il Paris FC alla Ciudad Real Madrid in Women's Champions League: entrambe le squadre cercano di migliorare la propria posizione nella classifica del girone.

La squadra di Pau Quesada arriva a questa sfida dopo aver pareggiato 1-1 con l'Athletic Bilbao in Liga F nel fine settimana, un risultato che ha interrotto una serie di due vittorie consecutive in campionato. L'ultima partita europea si è conclusa con un 2-2 contro il Bayern Monaco, mostrando che la squadra può competere ai massimi livelli, ma anche che è vulnerabile in difesa.

Nelle ultime cinque partite, il Real Madrid ha ottenuto due vittorie, due pareggi e una sconfitta, segnando con facilità ma subendo goal in quattro di quegli incontri. La squadra di casa cercherà una prova difensiva più solida da affiancare a una produzione offensiva incoraggiante.

Il Paris FC si presenta in Spagna in buona forma sotto la guida di Sandrine Soubeyrand. Le ospiti hanno travolto il Montpellier per 5-0 nell'ultima partita di Premiere Ligue e hanno vinto tre delle ultime cinque gare, pareggiando le altre due.

Il rendimento in Women's Champions League racconta però una storia leggermente diversa. Il Paris FC ha pareggiato 1-1 con il BK Haecken FF nell'ultima partita del girone europeo: conquistare punti in trasferta in Spagna darebbe quindi una spinta significativa alle sue ambizioni continentali.

Le due squadre si sono affrontate quattro volte in questa competizione nelle ultime stagioni, con risultati favorevoli ora all'una, ora all'altra. I precedenti fanno pensare a una partita equilibrata e combattuta.

Per sapere tutto su come guardare la partita, compresi il canale TV e i dettagli della diretta streaming, continua a leggere.

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