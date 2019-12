Real Madrid-Espanyol dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida in casa l'Espanyol nella 16ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane, capolista della assieme al , ospita l' di Pablo Machín nel lunch match del sabato della 16ª giornata del massimo campionato spagnolo. I Blancos comandano la graduatoria con 31 punti, frutto di 9 vittorie, 4 pareggi e una sconfitta, e devono recuperare il Clasico con i rivali blaugrana, mentre i biancoblù si trovano al penultimo posto con soli 9 punti e un cammino di 2 vittorie, 3 pareggi e 10 k.o.

L'Espanyol è la squadra che il Real Madrid ha battuto più volte nella Liga: in 170 confronti complessivi, sono state ben 102 le vittorie delle merengues, a fronte di 35 successi dei catalani e di 33 pareggi. Il Real in particolare è in serie positiva in casa da 23 incontri contro gli avversari di giornata. L'ultimo k.o. risale addirittura all'aprile del 1996, con Camacho alla guida dei biancoblù.

I 9 punti conquistati in 15 gare rappresentano il secondo peggior avvio di stagione dell'Espanyol, a pari merito con le stagioni 1945/46 e 1991/92, dopo il 2003/2004, quando ne ottenne soltanto 8.

Il Real Madrid è reduce da un pareggio e 3 vittorie consecutive nelle ultime 4 gare disputate nella Liga, l'Espanyol invece ha collezionato 3 sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 giornate.

Con 10 goal realizzati il francese Karim Benzema è il bomber dei Blancos e l'attuale capocannoniere della Liga, mentre Marc Roca con 2 reti è il giocatore più prolifico dei Periquitos. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Espanyol: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

Real Madrid-Espanyol si disputerà la mattina di sabato 7 dicembre 2019 alle ore 13.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La gara, che sarà diretta dal signor Santiago Jaime Latre, sarà la 171ª nel massimo campionato spagnolo fra le due formazioni.

La partita Real Madrid-Espanyol sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola. La sfida sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli abbonati Sky potranno inoltre seguire la partita in tv mediante la app presente sul decoder Sky Q. La telecronaca della partita sarà curata da Gabriele Giustiniani.

Gli utenti DAZN potranno goderni Real Madrid-Espanyol in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook, collegandosi al sito ufficiale del servizio, e su dispositivi mobili come tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando il match dal palinsesto.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Ben 6 indisponibili per Zidane, di cui 5 in attacco: il tecnico francese non potrà disporre di Bale, Lucas Vazquez, James Rodríguez, Asensio e Hazard, tutti alle prese con degli infortuni. Oltre a loro mancherà anche Marcelo sulla fascia sinistra. In difesa, davanti a Courtois, Carvajal e Mendy saranno dunque i due terzini, con Varane, tornato al meglio della condizione, in coppia con capitan Sergio Ramos al centro. A centrocampo ballottaggio fra Kroos e Modric come mezzala destra, visto che Casemiro e Valverde dovrebbero occupare gli altri due posti. Dubbio anche in attacco fra Jovic e Benzema e fra Vinicius Jr. e Isco, mentre partirà sicuramente titolare il giovane talento Rodrygo.

Formazione abbastanza delineata invece per Pablo Machín. A centrocampo non ci sarà per squalifica Victor Sánchez, mentre salteranno il match per infortunio il terzino destro Javi López, il difensore centrale Naldo e l'esterno offensivo mancino Matías Vargas. Nel 3-5-2 del tecnico biancoblù, il cinese Wu Lei e l'italo-argentino Calleri saranno le due punte. In mediana ballottaggi fra Pipa e Victor Gómez per il ruolo di ala destra e fra Granero e Melendo per quello di mezzala destra, con i primi favoriti. Marc Roca sarà il regista, con Darder mezzala sinistra e Pedrosa esterno mancino. La linea difensiva a tre davanti all'ex portiere del Diego López sarà composta dall'ex giocatore del David López, da Bernardo e da Calero.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Kroos, Casemiro, Valverde; Rodrygo, Benzema, Isco.

ESPANYOL (3-5-2): Diego López; David López, Bernardo, Calero; Pipa, Granero, Marc Roca, Darder, Pedrosa; Wu Lei, J. Calleri.