Real Madrid in emergenza totale: solo in 14 della prima squadra a disposizione di Zidane

Otto giocatori ai box e uno squalificato. Il Real Madrid si riscopre in grande emergenza in vista della sfida di campionato contro il Getafe.

Reduce dalla vittoria ottenuta in rimonta sabato contro l’Huesca, il Real Madrid si appresta a scendere nuovamente in campo per affrontare il Getafe nel recupero della prima giornata di Liga.

In vista del match in programma martedì sera, Zinedine Zidane dovrà fare i conti con un’emergenza senza precedenti. Alla già lunga lista dei giocatori indisponibili, si sono infatti aggiunti altri due elementi: Odriozola e Militao.

Sono quindi al momento ben otto i giocatori sui quali il tecnico transalpino non può al momento contare a causa di infortuni: oltre ai due già citati, anche Carvajal, Sergio Ramos, Valverde, Lucas Vazquez, Rodrygo e Hazard.

Ad essi va tra l’altro aggiunto anche Kroos, che è disponibile, ma che contro l’Huesca ha rimediato un giallo pesante che lo costringerà a saltare un turno.

Come riportato da ‘AS’, l’unica buona notizia è rappresentata da Isco che, fermato venerdì da un problema alla schiena, è tornato nelle scorse ore a lavorare con il resto del gruppo.

Gli uomini della prima squadra a disposizione di Zidane sono quindi solo 14 (dei quali due sono portieri, ovvero Courtois e Lunin), tanto che si sono allenati con il gruppo anche sette elementi del Castilla e tre delle giovanili.

Il Real Madrid sarà il prossimo avversario dell’Atalanta negli ottavi di Champions League. Non resta che vedere in quanti, da qui al prossimo 24 febbraio (giorno del match d’andata) riusciranno a recuperare per la sfida di Bergamo.