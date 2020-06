Real Madrid-Eibar dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid ospita l'Eibar nella 28ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Riparte l'inseguimento del di Zinedine Zidane al capolista della . I Blancos, secondi in classifica con 56 punti, frutto di 16 vittorie, 8 pareggi e 3 sconfitte, sfidano l' di José Luis Mendilibar nella 28ª giornata del massimo campionato spagnolo. Due le lunghezze di ritardo delle merengues dai catalani, mentre i baschi occupano attualmente il 16° posto a quota 27, con un cammino di 7 vittorie, 6 pareggi e 14 k.o., e lottano per mantenere la categoria.

Negli 11 precedenti fra le due squadre nella Liga, è netto il dominio del Real Madrid, con 9 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'unica affermazione degli 'armaioli' risale al 24 novembre 2018, quando la formazione di Mendilibar travolse in casa i Blancos di Solari per 3-0 con le reti di Escalante, Sergi Enrich e Kike García.

Il bilancio del tecnico dei baschi nelle sfide in trasferta con il Real Madrid è tuttavia ampiamente negativo: non ha infatti mai vinto, riportando un pareggio e ben 9 sconfitte nei precedenti.

Il Real Madrid è reduce da un pareggio, 2 sconfitte in trasferta e un successo casalingo nel Clasico con il Barcellona nelle ultime 4 gare di campionato, l'Eibar invece ha rimediato 3 sconfitte e una sola vittoria nelle ultime 4 giornate.

Karim Benzema è il miglior marcatore dei Blancos nella Liga con un bottino di 14 reti, mentre il cileno Fabián Orellana è il giocatore più prolifico dell'Eibar con 7 centri stagionali. I rossoblù sono inoltre la squadra contro la quale l'attaccante francese del Real Madrid ha realizzato più marcature multiple in carriera (3), fra cui 2 doppiette nelle ultime due sfide. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Eibar: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-EIBAR: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Eibar

Real Madrid-Eibar Data: 14 giugno 2020

14 giugno 2020 Orario: 19.30

19.30 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-EIBAR

Real Madrid-Eibar si disputerà la sera di domenica 14 giugno 2020, a porte chiuse, nel palcoscenico dello Stadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas, nella periferia di Madrid. Questo per consentire lo svolgimento dei lavori di ristrutturazione dello Stadio Santiago Bernabeu. Il fischio d'inizio della partita, che sarà arbitrata dal signor Guillermo Cuadra Fernández, è previsto alle ore 19.30.

La partita Real Madrid-Eibar, come tutte le gare della Liga, sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche in tv. Per vederla occorre possedere una modello smart di ultima generazione che sia compatibile con la app, oppure collegare al proprio televisore una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno vedere la partita in tv anche mediante la app presente sul decoder Sky Q. La sfida non sarà invece trasmessa sul canale DAZN1. La telecronaca del match sarà curata da Massimo Callegari.

Tutti i clienti DAZN hanno anche la possibilità di godersi Real Madrid-Eibar in diretta streaming sul proprio pc o notebook, collegandosi sul sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e in seguito avviandola e selezionando la gara dal palinsesto.

L'evento integrale e i suoi highlights, inoltre, dopo il fischio finale saranno a disposizione degli utenti per la visione on demand.

Zidane si affiderà al 4-3-1-2. Davanti Vinicius Jr. è favorito su Hazard per far coppia con Benzema. Alle loro spalle ci sarà Isco, in vantaggio su Modric per agire sulla trequarti. Tutto definito, invece, negli altri reparti, dove non dovrebbero esserci sorprese. Davanti al portiere Courtois, la linea difensiva vedrà Carvajal e Marcelo come terzini e Varane e Sergio Ramos comporre la coppia centrale. Sulla mediana Casemiro a fare il playmaker e Valverde e Kroos nel ruolo di mezzali.

Mendilibar punterà con ogni probabilità sul classico 4-4-2 e dovrà fare a meno di due pedine importanti come capitan Ramis, infortunato, e il suo vice Escalante, squalificato. Dmitrovic sarà il portiere, in difesa Arbilla e Cote agiranno da eserni bassi e al centro ci giocheranno Paulo Oliveira e Bigas. A centrocampo sulle due fasce Pedro León a destra e Orellana a sinistra, con l'ex viola Cristóforo e Diop interni. L'unico dubbio è in attacco: il brasiliano Charles potrebbe spuntarla su Edu Expósito per far coppia con Sergi Enrich.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Isco; Benzema, Vinicius Jr.

EIBAR (4-4-2): Dmitrovic; Arbilla, Paulo Oliveira, Bigas, Cote; Pedro León, Cristóforo, Diop, Orellana; Sergi Enrich, Charles.