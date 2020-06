Real Madrid-Eibar 3-1: Pronta risposta al Barcellona, ritorno positivo

Il Barcellona vince, il Real Madrid fa lo stesso battendo l'Eibar grazie ad un grande primo tempo: in rete Marcelo, Ramos e Kroos.

Il vince, il risponde. Allo stadio Alfredo Di Stefano, in virtù dei lavori al Benabeu, i Blancos hanno sconfitto senza troppi problemi l' grazie ad un sontuoso primo tempo. Nella ripresa qualche sofferenza in più ma tre punti portati a casa e blaugrana nuovamente avvicinati in classifica.

Real Madrid in vantaggio già al terzo minuto grazie all'improvviso tiro di Kroos da fuori, che ha sorpreso il portiere dell'Eibar portando la situazione immediatamente in discesa per i ragazzi di Zidane. Tra tutti, la prova migliore è stata probabilmente quella di Benzema, continuamente spina nel fianco per i difensori avversari.

L'attaccante francese ha fatto impazzire la retroguardia di Mendilibar con dribbling e contro-dribbling continui che hanno portato la sfera a Kroos in occasione del primo goal, nonchè sui piedi di Hazard (anche lui ispiratissimo) per il secondo, abile poi a mettere in mezzo per l'accorrente e solissimo Sergio Ramos.

Tris ancora da parte di un difensore, ovvero con la rete di Marcelo che ha chiuso i conti al termine di un batti e ribatti in mezzo all'area concluso con il sinistro del brasiliano, immediatamente inginocchiatosi a terra per rendere omaggio a George Floyd e al movimento Black Lives Matter.

Nella ripresa Real più rilassato e disattento, tanto che l'Eibar ha parzialmente riaperto il match con un tiro di Bigas deviato dallo stesso Marcelo, che Courtois ha praticamente spinto in rete dopo un errore abbastanza grossolano ma dovuto anche al cambio di direzione post tocco del compagno.

Il goal di Bigas ha deto fiducia ad un Eibar che fino ad allora si era visto poco e niente dalle parti di Courtois, con idee poco utili alla causa e un giro palla intercettato senza troppi problemi dal centrocampo madridista tornato alla grande dopo lo stop forzato di tre mesi.

Per il Real Madrid ora il Barcellona è nuovamente a -2, mentre l'Eibar non riesce ad approfittare delle sconfitte delle altre pericolanti.