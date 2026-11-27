Come vedere Real Madrid-Deportivo Alaves con una VPN

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Presentazione della partita

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Il Real Madrid ospita il Deportivo Alaves nella Liga allo stadio Bernabeu questo fine settimana. La squadra di Jose Mourinho vuole prolungare la sua serie di vittorie.

Il Real Madrid arriva alla sfida in grande forma dopo il 5-1 inflitto martedì al PSV in Champions League. Sotto all'intervallo dopo il rigore trasformato da Ivan Perisic, ha cambiato la partita con tre sostituzioni alla ripresa. Federico Valverde ha pareggiato, Jude Bellingham ha segnato con uno splendido tiro dalla distanza e Kylian Mbappe ha aggiunto due reti, prima che Vinicius Junior completasse la goleada.

Mourinho non era soddisfatto del primo tempo. Ha detto di aver mostrato ai giocatori alcuni filmati durante l'intervallo per far vedere loro cosa non funzionasse e ha avvertito che affidarsi alle rimonte comporta dei rischi. Thibaut Courtois ha ribadito il concetto, dicendo che il Real Madrid non deve lasciarsi prendere dall'entusiasmo.

Bellingham è stato il protagonista. Dopo la vittoria sul PSV, Mourinho lo ha definito il miglior centrocampista al mondo, mentre il nazionale inglese ha attribuito il merito della sua forma all'allenatore e ai compagni di squadra.

Il Deportivo Alaves, allenato da Quique Sanchez Flores, arriva a Madrid dopo il 3-1 ottenuto in trasferta contro il Deportivo de A Coruna nell'ultima partita. È nono nella Liga e ha avuto un rendimento altalenante di recente, che comprende la pesante sconfitta per 6-1 sul campo del Barcellona il 31 ottobre.

Il Real Madrid è secondo in classifica e ha vinto tutte le ultime cinque partite. Ecco come seguire la sfida, insieme alle ultime notizie sulle squadre e sul loro stato di forma.

Di seguito sono elencati il canale TV e le opzioni di streaming per Real Madrid-Alaves. Segui la partita in diretta dal Bernabeu tramite il servizio indicato.

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