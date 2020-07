Real Madrid-Deportivo Alavés dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Real Madrid capolista della Liga ospita l'Alavés per consolidare il vantaggio: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVÉS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Deportivo Alavés

-Deportivo Alavés Data: 10 luglio 2020

10 luglio 2020 Orario: 22.00

22.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

Segui Real Madrid-Deportivo Alavés in diretta streaming su DAZN

La vittoria della dista soltanto 360 minuti. Quattro partite di tempo per il Real Madrid da non sbagliare, per non incappare in passi falsi e per tenere dietro il , a -4. La prima è contro il Deportivo Alavés, in casa, al Di Stefano. Un impegno sulla carta agevole, ma che la squadra di Zidane non può permettersi di sbagliare.

Da quando è ricominciata la Liga, la capolista ha uno score perfetto: 7 partite giocate, 7 vittorie. Le ultime tre tutte per 1-0, a riprova di una difesa solida che ha concesso solo due reti in questo frame di stagione. 21 in totale i goal concessi nell'annata, meglio di tutti, compreso l'Atlético Madrid.

Altre squadre

L'Alavés ha invece un buon vantaggio da gestire sulla zona retrocessione: il club basco è a 35 punti, +6 sul Mallorca terzultimo e primo retrocesso se la stagione dovesse finire oggi. La ripresa non è stata comunque facile per Lucas Perez e compagni, che hanno perso 6 delle 7 partite disputate.

In questa pagina trovate tutte le informazioni sulla partita Real Madrid-Deportivo Alavées: dalle ultime sulle formazioni a come vedere il match in tv e streaming .

ORARIO REAL MADRID-DEPORTIVO ALAVÉS

Real Madrid-Deportivo Alavés si giocherà alle ore 22.00 di venerdì 10 luglio 2020. Il match sarà ovviamente a porte chiuse e si giocherà all'Estadio Alfredo di Stefano di Valdebebas. Direzone di gara affidata a Gil Manzano.

Real Madrid-Deportivo Alavés sarà visibile in tv attraverso DAZN. Per seguire il match basterà avere un abbonamento, una smart tv compatibile con l'app oppure collegare il poprio tv ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick o ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. Per chi ha un abbonamento Sky, la partita sarà visibile in tv attraverso l'app disponibile sul decoder Sky Q.

Chi è in posesso di un abbonamento DAZN avrà la possibilità di vedere Real Madrid-Deportivo Alavés anche in diretta . Basterà scaricare l'app di DAZN su smartphone e tablet, oppure collegandosi al sito tramite pc o notebook, poi selezionare la gara dal palinsesto.

Poco dopo il triplice fischio, saranno disponibili on demand gli highlights e l'evento integrale.

Problemi in difesa per il Real Madrid, che dovrà fare a meno degli squalificati Carvajal e Ramos. Varane dovrebbe recuperare e far coppia con Militao. In caso, pronto il giovane Hernandez. A destra invece possibile maglia per Lucas Vazquez, anche se potrebbe adattarsi Mendy. Nacho rimane in dubbio. Potrebbe invece rivedersi Hazard nel tridente con Benzema e Vinicius. A centrocampo rientra Kroos.

L'articolo prosegue qui sotto

L'Alavés si affiderà a Lucas Perez e Joselu, con il supporto di Aleix Vidal e Mendez sugli esterni. A centrocampo Camarasa con Mahmoud, difesa a quattro con Aguirregabiria a destra, Marin a sinistra e Laguardia in mezzo con Magallan davanti a Roberto.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Militao, Marcelo; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Hazard.

DEPORTIVO ALAVÉS (4-4-2): Roberto; Aguirregabiria, Laguardia, Magallan, Marin; Aleix Vidal, Camarasa, Mahmoud, Mendez; Lucas Perez, Joselu.