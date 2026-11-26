Real Madrid-Deportivo Alaves, anteprima della sfida di Liga

LaLiga - Game Week 14 28 nov 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Il Real Madrid ospita il Deportivo Alaves al Santiago Bernabeu sabato, in Liga. La squadra di Jose Mourinho vuole difendere la propria posizione nelle zone alte della classifica. Il calcio d'inizio del 28 è fissato alle 16:00 EST e alle 20:00 GMT.

Real Madrid in grande forma e all'inseguimento del Barcellona

Il Real Madrid arriva al fine settimana con cinque vittorie consecutive in tutte le competizioni. La serie comprende il successo per 2-1 in casa del Barcellona il 25 ottobre e quello per 2-1 in casa contro il Celta Vigo sabato scorso.

Il Bernabeu è stato una vera fortezza in questa stagione. Il Real Madrid ha vinto tutte le partite casalinghe, segnando 25 goal, e ha 12 punti in Champions League dopo quattro gare. Per il club spagnolo le cose vanno bene. Vini Jr è entrato dalla panchina e ha inciso nell'ultima partita di Liga, disputata in settimana, aiutando la sua squadra a ribaltare il risultato e a battere il Celta Vigo 2-1. Forse è la spinta di cui il brasiliano ha bisogno per dare una svolta a una stagione fin qui deludente sul piano personale. In settimana è andato a segno nel successo per 5-1 contro il PSV Eindhoven in Champions League. Jude Bellingham è stato protagonista con un goal e un assist, mentre l'elegante trequartista turco Arda Guler ha fornito due assist.

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Il Deportivo Alaves deve migliorare il rendimento in trasferta

L'Alaves, allenato da Quique Sanchez Flores, arriva a Madrid al nono posto. Ha battuto il Deportivo de A Coruna 3-1 nell'ultima partita di campionato, ma a inizio mese ha perso 6-1 contro il Barcellona: per essere competitivo al Bernabeu dovrà migliorare il proprio rendimento contro le squadre più forti. Forse è un buon momento per mettersi alla prova nell'iconico Bernabeu, dato che l'Alaves è imbattuto da tre partite e ha segnato nove goal in questa serie. D'altra parte, non ha ancora vinto in trasferta in Liga in questa stagione e questo è un campo difficile su cui riuscirci.

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Statistiche chiave e notizie sugli infortuni

Il Real Madrid ha vinto gli ultimi nove scontri diretti.

Carlos Espi ha segnato quattro goal entrando dalla panchina per il Real Madrid in appena 62 minuti di gioco, mentre la stella francese Kylian Mbappe ha realizzato 17 goal in 17 partite.

L'attaccante brasiliano Rodrygo è indisponibile da tempo per il Real Madrid, ma il suo connazionale Endrick si avvicina al rientro dopo un problema muscolare.

L'Alaves ha subito almeno un goal in ciascuna delle ultime 13 partite contro il Real Madrid.

Probabili formazioni

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Camavinga; Guler, Bellingham, Diomande; Mbappe.

Alaves (3-5-2): Sivera; Tenaglia, Koski, Otto; Perez, Ibanez, Blanco, Suarez, Rebbach; Boye, Martinez.

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