Real Madrid, contatti per Bruno Fernandes: lo Sporting vuole 80 milioni

Il Real Madrid ha iniziato a sondare il terreno per Bruno Fernandes. Lo Sporting Lisbona valuta il cartellino dell’ex Sampdoria 80 milioni.

Il sta cercando un altro grande colpo ‘last minute’. Secondo quanto appreso da Goal infatti, il club Blanco sta tentando l’accelerata definitiva per chiudere nel minor tempo possibile per il centrocampista dello Lisbona, Bruno Fernandes.

Vista l’impossibilità di arrivare a Paul Pogba, giocatore per il quale il è riluttante nel negoziare la cessione, il Real ha deciso di fiondarsi su quello che è considerato uno dei migliori giocatori portoghesi in circolazione. Le merengues hanno già contattato l’agente del giocatore e puntano a chiudere il tutto al più presto.

A portare avanti i primi colloqui è stato un emissario autorizzato dal club iberico che ha incontrato l’entourage del centrocampista per studiare la fattibilità dell’operazione. La volontà dello Sporting è chiara: per la cessione del proprio gioiello servono 80 milioni di euro.

Zinedine Zidane continua a considerare Pogba la sua prima scelta, il Real Madrid però intanto gli ha proposto questa alternativa perché all’interno del club c’è la certezza che rafforzare il centrocampo rappresenti una priorità.

Fernandes, nei mesi scorsi, è finito anche nel mirino del Manchester United, la trattativa però non è andata in porto. Anche l’ è stato dato sulle tracce del centrocampista, visto che Simeone è un suo grande estimatore, e lo stesso vale per il che si è spinto ad offrire fino a 60 milioni di euro, una cifra ritenuta non sufficiente dal club lusitano.

Bruno Fernandes è legato allo Sporting Lisbona da un contratto con scadenza 30 giugno 2023 all’interno del quale è stata inserita una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Una cifra proibitiva per tutti i club europei, ma secondo quanto appreso da Goal il Real Madrid è pronto a trattare, purché si parta da richieste più basse.

Considerato uno dei centrocampisti più talentuosi dell’intero panorama calcistico europeo, Fernandes è stato acquistato dallo Sporting, che ha versato nelle casse della 8,5 milioni di euro, nel 2017. La trattativa per il suo trasferimento al Real non si presenta né facile, né economica, intanto però il club iberico ha provato a muovere i primi passi.