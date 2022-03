Real Madrid, colpo di prospettiva: arriva Vinicius Tobias dallo Shakhtar

Il Real Madrid, secondo quanto appreso da GOAL, si assicura uno dei principali giovani talenti del calcio brasiliano con l'arrivo in prestito dallo Shakhtar di Vinicius Tobias, 18 anni d'età e terzino destro di ruolo ma capace di giocare sia come difensore centrale che come esterno.

Vinicius si era trasferito in Ucraina lo scorso gennaio dall'Internacional ma non è mai riuscito neppure a debuttare con lo Shakhtar a causa dello stop al campionato per i noti fatti di cronaca.

Ora ecco la grande occasione offertagli dal Real Madrid, anche se fino a giugno verrà aggregato alla seconda squadra del Castilla.

L'idea dei Blancos sarebbe quella di portare Vinicius Tobias al 'Bernabeu' dalla prossima estate, anche perchè sia Carvajal che Lucas Vasquez in questa stagione non hanno del tutto convinto.

Il trasferimento avviene a costo zero grazie alla deroga concessa dall'UEFA ai giocatori stranieri tesserati per club ucraiani e russi che possono firmare con un nuovo club senza alcuna penalità.