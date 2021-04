Real Madrid-Chelsea dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Real Madrid e Chelsea si sfidano nella semifinale d’andata di Champions League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

REAL MADRID-CHELSEA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Dopo una settimana caratterizzata dalle furibonde polemiche legate al ‘caso Superlega’, torna il grande il calcio europeo e lo fa proponendo le semifinali di Champions League. Nella prima delle due in programma ad affrontarsi saranno il Real Madrid ed il Chelsea.

I Blancos si sono spinti fino a questo punto della massima competizione continentale dopo aver vinto un Gruppo B che comprendeva anche Borussia Monchengladbach, Shakhtar ed Inter, e aver successivamente superato gli ostacoli Atalanta (negli ottavi di finale) e Liverpool (nei quarti di finale).

I Blues hanno invece si sono invece imposti in un Gruppo E che comprendeva anche Siviglia, Krasnodar e Rennes, per poi eliminare l’Atletico Madrid (negli ottavi di finale) ed il Porto (nei quarti di finale).

Ovviamente, la vincente del doppio confronto staccherà il pass per la finalissima di Istanbul in programma il prossimo 29 maggio, dove affronterà una tra PSG e Manchester City.

La semifinale di andata coinciderà con la quarta sfida ufficiale tra le due squadre. Il bilancio complessivo sorride al Chelsea in virtù delle due vittorie sin qui conseguite a fronte di un pareggio.

L’ultima gara ufficiale che ha visto protagoniste le due squadre risale al 28 agosto 1998, quando i Blues, allora allenati da Gianluca Vialli, si imposero per 1-0 con un goal di Poyet in un match che metteva in palio la Supecoppa Europea.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Real Madrid-Chelsea: dalle notizie sulle formazioni fino a dove poter seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-CHELSEA

La sfida che vedrà protagoniste Real Madrid e Chelsea si giocherà il 27 aprile 2021 allo stadio Alfredo Di Stefano, ovvero l’impianto che in questa stagione ospita le partite della compagine spagnola. Il calcio di avvio è stato programmato alle ore 21.00.

Real Madrid-Chelsea sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Canale 5.

L’alternativa sarà ovviamente rappresentata da Sky, che anche in questa stagione detiene i diritti della Champions League. I suoi abbonati potranno seguire la gara sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 satellite).

Come di consueto, l’evento sarà visibile anche in diretta streaming. Gli abbonati Sky potranno quindi seguire il match tramite device come smartphone, tablet, pc e notebook, grazie a Sky Go, sfruttando l’app compatibile con sistemi iOS e Android, o collegandosi al sito ufficiale della piattaforma

Un’alternativa è rappresentata da Now Tv: in questo caso sarà sufficiente acquistare uno dei pacchetti offerti per accedere alla visione del match.

Real Madrid-Chelsea sarà inoltre visibile in streaming e in chiaro sulla piattaforma Mediaset Play.

Su Goal avrete la possibilità di seguire Real Madrid-Chelsea attraverso la nostra diretta testuale: sin dalla mattina vi racconteremo le novità del match, poi vi accompagneremo minuto per minuto dalle formazioni ufficiali fino al fischio finale.

Zinedine Zidane dovrebbe affidarsi ad un 4-3-3 nel quale le chiavi del centrocampo saranno affidate a Casemiro, con Kroos e Modric che si sistemeranno da interni di destra e sinistra. In attacco, Benzema sarà il perno centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius Junior. Out Valverde, positivo al Covid-19.

Thomas Tuchel disegnerà i Blues con un 3-4-3 nel quale il pacchetto difensivo davanti a Mendy sarà composto da Zouma, Christensen e Rudiger. Jorginho si sistemerà in cabina di regia, mentre in attacco dovrebbero esserci Ziyech e Pulisic a supporto di Havertz.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Militão, Mendy; Kroos, Casemiro, Modrić; Asensio, Benzema, Vinícius Júnior.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Zouma, Christensen, Rudiger; James, Jorginho, Mount, Alonso; Ziyech, Havertz, Pulisic.