REAL MADRID-CHELSEA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

A distanza di sei giorni dalla sfida di andata giocata a Stamford Bridge, Real Madrid e Chelsea tornano ad affrontarsi in campo per contendersi uno dei pass che valgono l’accesso alle semifinali di Champions League.

Le due squadre si ritroveranno infatti nel match di ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea per club, e lo faranno sapendo che i Blancos possono contare su un importante vantaggio acquisito.

La compagine iberica infatti si è imposta per 3-1 a Londra, risultato questo che l’ha avvicinata sensibilmente al passaggio del turno. Mattatore assoluto del primo confronto è stato il solito Karim Benzema (già a quota 11 reti in otto partite), che in casa dei campioni d’Europa in carica ha realizzato una tripletta: la seconda consecutiva nel torneo, dopo quella decisiva in Real Madrid-PSG nel ritorno degli ottavi di finale.

Quello ottenuto dagli uomini di Carlo Ancelotti nella prima della due sfide, è stato il primo successo in assoluto del Real contro il Chelsea in partite ufficiali. Nei precedenti cinque confronti infatti, i Blues avevano ottenuto tre vittorie a fronte di due pareggi.

La squadra che riuscirà a passare il turno, in semifinale affronterà una tra Atletico Madrid a Manchester City (al Wanda Metropolitano si ripartirà dallo 0-1 per i Citizens dell’andata).

In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Chelsea, dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-CHELSEA

La sfida valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League che vedrà opposte Real Madrid e Chelsea si giocherà martedì 12 aprile 2022 al Santiago Bernabeu, ovvero lo storico impianto che ospita le partite dei Blancos. Il calcio d’inizio verrà dato alle ore 21,00.

DOVE VEDERE REAL MADRID-CHELSEA IN TV

Saranno diverse le opzioni a disposizione per seguire il match del Santiago Bernabeu. Real Madrid-Chelsea verrà trasmessa infatti sia in chiaro da Mediaset su Canale 5 (canale numero 5 del digitale terrestre), che da Sky. Per coloro che sono abbonati all’emittente satellitare, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Mediaset e Sky non hanno ancora reso noto a chi è stato affidato il racconto di Real Madrid-Chelsea.

REAL MADRID-CHELSEA IN DIRETTA STREAMING

Come di consueto, Real Madrid-Chelsea potrà essere seguita anche in diretta streaming. Mediaset proporrà l’evento in chiaro su Mediaset Infinity, mentre gli abbonati di Sky potranno seguire il match attraverso Sky Go. In entrambi i casi la sfida del Bernabeu sarà quindi visibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet, iPhone e iPad, attraverso le apposite app compatibili con sistemi Android e iOS, o su dispositivi come pc e notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma di riferimento.

Un’ultiore alternativa è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre ai propri utenti che acquistano il pass Sport la possibilità di seguire anche le partite di Champions League.

Chi non ha la possibilità di seguire Real Madrid-Chelsea in tv o in streaming, può contare su un’ulteriore opzione per non perdersi la super sfida del Santiago Bernabeu: la diretta testuale proposta da GOAL. Nell’arco di tutta la giornata vi forniremo tutti gli aggiornamenti sul match e poi, a partire dal calcio d’inizio, vi racconteremo minuto per minuto tutti gli eventi e le fasi salienti della gara fino al triplice fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-CHELSEA

Carlo Ancelotti potrebbe ripartire da un 4-3-3 nel quale non ci sarà certamente Militao per squalifica. Al centro della difesa davanti a Courtois quindi, ci sarà Nacho al fianco di Alaba. Modric, Casemiro e Kroos comporranno il terzetto di mediana. Valvedere (partito titolare nel match di andata) condente una maglia a Rodrygo, mentre a completare l’undici saranno Benzema e Vinicius.

Thomas Tuchel ripartirà da un 3-4-2-1 nel quale, davanti a Mendy, Christensen, Thiago Silva e Rudiger completeranno il terzetto di difesa. In mediana toccherà a Kanté e Jorginho, con James ed Azpilicueta chiamati a presidiare gli esterni. In attacco Havertz agirà da unica punta supportato da Ziyech (in ballottaggio con Mount) e Pulisic.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti.

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; James, Kanté, Jorginho, Azpilicueta; Ziyech, Pulisic; Havertz. All. Tuchel