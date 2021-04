Benzema non ne sbaglia una: unico Re di Madrid

Con la rete al Chelsea, Benzema ha segnato il 15esimo goal in tre anni europei: più di Cristiano Ronaldo, che ha generato l'esplosione finale.

In Spagna i campioni sanno cosa vuol dire giocare all'ombra di chi fa una luce talmente esagerata dall'accecare chiunque. I fuoriclasse massimi attirano tutta l'attenzione, sarà sempre così. Partiti, staccatisi, però, si può rinascere. E' il caso di Neymar fuori da Barcellona e da Messi, o di Karim Benzema, una volta che Cristiano Ronaldo ha lasciato il Real Madrid.

Benzema nel Real di Cristiano Ronaldo è sempre stato un giocatore importante, ma mai veramente in prima pagina a differenza del compagno di squadra. Definirlo incompiuto sarebbe incauto, ma un campione senza essere fuoriclasse, forse sì. Ora, lo è diventato.

Anche nella semifinale d'andata di Champions contro il Chelsea, Benzema è stato il protagonista assoluto. Un goal da cineteca, ma anche una prestazione monstre in ogni zona del campo, nel tenere palla con tecnica e forza fisica per far salire i compagni di squadra.

Il Real Madrid non ha puntato su un altro grande centravanti, consapevole di avere in rosa il top del top. Basti pensare che dall'addio di Cristiano Ronaldo, Benzema ha segnato 15 goal in Champions, mentre il lusitano si è fermato a 14 nel suo primo triennio in bianconero.

Un confronto impari rispetto agli anni in cui Benzema condivideva le gioie con Cristiano Ronaldo, quelli che vedevano il portoghese andare continuamente in doppia cifra anche in Europa, vincendo un anno sì e l'altro pure la classifica marcatori della Champions League.

30 goal due stagioni fa, 27 nel 2019/2020 falcidiato dal coronavirus, 28 in quella attuale, con ancora un mese di gare da disputare: il record stagionale di Benzema è di 32, nel 2012. Un decennio dopo, il record è decisamente a portata di mano.

La rete contro il Chelsea è stata la numero 71 in Champions League: Benzema è quarto nella storia della competizione, dietro agli avversari Lewandowski, Messi e ovviamente Cristiano Ronaldo. Qualcuno che lasciando la capitale spagnola ha portato all'esplosione finale, alla forma perfetta di Karim. The Dream.