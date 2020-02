Real Madrid-Celta Vigo dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid capolista sfida il Celta Vigo nella 24ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Il capolista di Zinedine Zidane sfida il Vigo di Óscar García nella 24ª giornata della . I Blancos comandano la graduatoria con 52 punti, frutto di 15 vittorie, 7 pareggi e una sconfitta, i galiziani si trovano al terzultimo posto a quota 20, in piena zona retrocessione, con un cammino di 4 vittorie, 8 pareggi e 11 sconfitte.

Segui Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming su DAZN

Nei 107 confronti nella Liga fra le due formazioni, il bilancio sorride ai madrileni con 62 vittorie, 29 affermazioni del e 16 pareggi. Il Real, in particolare, è imbattuto negli ultimi 11 confronti nella Liga contro i galiziani, con un parziale di 10 vittorie e un pareggio. L'ultima vittoria del Celta Vigo con le merengues risale all'11 maggio 2014, con un 2-0 casalingo determinato da una doppietta di Charles.

Il Real Madrid è reduce da 5 vittorie consecutive nella Liga, mentre il Celta Vigo ha collezionato 2 pareggi, una sconfitta e una vittoria con il nelle ultime 4 giornate e ha vinto soltanto una delle ultime 23 gare in trasferta nella Liga, collezionando per il resto 7 pareggi e 15 sconfitte.

Karim Benzema è il bomber del Real Madrid in campionato con 13 goal realizzati, mentre Iago Aspas è il giocatore più prolifico della formazione galiziana con 8 reti all'attivo. Il Celta Vigo è inoltre la vittima preferita nella Liga di Toni Kroos, autore di 5 reti in carriera agli avversari di giornata. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Celta Vigo: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

REAL MADRID-CELTA VIGO: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Real Madrid-Celta Vigo

Real Madrid-Celta Vigo Data: 16 febbraio 2020

16 febbraio 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : DAZN

DAZN Streaming: DAZN

ORARIO REAL MADRID-CELTA VIGO

Real Madrid-Celta Vigo si disputerà la sera di domenica 16 febbraio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Javier Alberola Rojas, è in programma alle ore 21.00. Sarà il 108° confronto in fra le due formazioni.

La sfida Real Madrid-Celta Vigo sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN, che detiene i diritti della Liga spagnola, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X), oppure a un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà curata da Stefano Borghi.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Real Madrid-Celta Vigo in diretta streaming anche sul loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zidane recupera quasi tutti gli effettivi, con il solo Asensio ai box per infortunio. Davanti nel tridente offensivo Vinicius dovrebbe trovar spazio dal 1' accanto a Benzema e Isco. Panchina per Hazard, Rodrygo, Bale e Jovic. In mediana Casemiro in cabina di regia e Modric e Kroos ai suoi lati come mezzali. Fra i pali giocherà Courtois, davanti a lui la difesa tipo con Carvajal e Mendy terzini, e Varane accanto a Sergio Ramos al centro.

Modulo ultra difensivo per Óscar García, che dovrebbe adottare un 5-3-2. Davanti a Rubén Blanco, Kevin Vázquez e Olaza saranno i due terzini, mentre Araujo, Murillo e Aidoo dovrebbero essere i centrali difensivi. A centrocampo Okay Yokuslu sarà il regista, con Fran Beltrán e Rafinha come mezzali. Davanti l'unico dubbio, con Smolov in vantaggio su Pione Sisto per far coppia con Iago Aspas. Indisponibile Hugo Mallo, fermato per un turno dal Giudisce sportivo spagnolo.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vinicius, Benzema, Isco.

CELTA VIGO (5-3-2): Rubén Blanco; K. Vázquez, Araujo, Murillo, Aidoo, Olaza; Fran Beltrán, Okay Yokuslu, Rafinha; Iago Aspas, Smolov.