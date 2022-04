Real Madrid Campione della Liga: Ancelotti oltre la leggenda

Il Real Madrid ha vinto la Liga 2021/2022. Mancava solo l'aritmetico successo per i Blancos, già virtualmente conquistatori del massimo campionato spagnolo in seguito al successo del Rayo Vallecano sulla timidissima inseguitrice del Barcellona nella scorsa giornata. Ora, con un'altra vittoria del team Ancelotti, certezza raggiunta.

Già, Ancelotti. Un allenatore che continua anno dopo anno a fare la storia del calcio, il primo a vincere il campionato nei cinque maggiori campionati europei. C'era riuscito con il Milan, con il Bayern, il Chelsea e il PSG. Ora ha rimediato anche alla vecchia mancanza della prima fase con il Real Madrid.

In attesa di giocare il ritorno di Champions contro il Manchester City per conquitare la finale, il Real Madrid è sceso in campo contro l'Espanyol utilizzando le seconde linee, ma battendolo comunque 4-0: a firmare il titolo è stata la doppietta di Rodrygo, schierato titolare al fianco di Asensio e Diaz. Fuori Vinicius e Benzema, i Re stagionali.

Attualmente favorito per il Pallone d'Oro 2022, Benzema ha raggiunto il suo punto più alto in questa stagione di Liga, che va verso la conclusione con gli ultimi turni di campionato (il Real Madrid giocherà altre quattro partite prima di chiudere il campionato).

Benzema guida sia la classifica marcatori con 25 goal, sia quella degli assist con 11 passaggi decisivi (al pari di Dembelé del Barcellona): numeri straordinari che si aggiungono a quelli della Champions e mostrano in che modo l'ex Lione è stato decisivo per il 35esimo titolo del Real Madrid.

Insieme a Benzema e alla vecchia guardia, brilla nell'ennesimo campionato conquistato anche la stella di Vinicius, finalmente divenuto goleador sotto Ancelotti. 14 goal e 8 assist per un giocatore che fino alla primavera del 2021 aveva medie realizzative decisamente basse.

E' anche il titolo di Modric, nuovamente nella lista dei migliori centrocampisti centrali al mondo, e di un Camavinga che sta studiando per esserlo. E' soprattutto la conquista della vecchia guardia, rimasta a difendere la Casa Blanca. Step uno, completato. Ora il due: la Champions.