Il Real Madrid cambia stadio: al 'Di Stefano' fino a fine stagione

Per permettere i lavori al Bernabéu e limitare gli spostamenti, i Merengues potrebbero giocare a Valdebebas le partite rimanenti di quest'anno.

Il nome del Santiago Bernabéu è indissolubilmente legato a quello del : lì si è costruito il mito dei ‘Blancos’ e la leggenda del club. Per i prossimi mesi, però, il club potrebbe non giocare in quella che è la sua storica casa.

Secondo quanto riporta ‘Marca’, infatti, la dirigenza dei Merengues starebbe pensando di spostare la sede delle partite interne del real allo Stadio Alfredo Di Stefano, ovvero quello di Valdebebas, centro tecnico e sede del Real Madrid.

L'articolo prosegue qui sotto

Normalmente il piccolo stadio viene utilizzato soltanto dal Real Madrid Castilla, ma l’emergenza sanitaria in corso potrebbe spostare anche i ‘grandi’. La possibilità di giocare nel centro tecnico, ovviamente a porte chiuse, ridurrebbe gli spostamenti e di conseguenza anche il rischio del contagio.

Altre squadre

In più, vista la ristrutturazione programmata al Bernabéu, giocare da subito al Di Stefano permetterebbe di portare avanti più velocemente i lavori. Quelli che sono in corso anche a Valdebebas per ‘regolamentare’ lo stadio del Castilla, aggiungendo il Var, le telecamere e le altre tecnologie.

Ci sarebbe già l’ok della , mentre non è ancora arrivato quello dell’UEFA. Il regolamento di quest’ultima prevede che una squadra debba giocare tutte le partite di una competizione nello stesso stadio. Un’eccezione però sembra più che possibile.