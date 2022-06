Real Madrid, calciomercato da sogno? Budget da 400 milioni di euro

Reduce dalla vittoria della Champions e dal saluto a diversi big, il Real avrà grandi possibilità nel mercato: sempre a caccia delle giuste occasioni.

Se viene rifiutato da un giocatore, difficilmente il Real Madrid riceve due no consecutivi. Senza Mbappé, che ha deciso di rimanere al PSG, i Blancos non avranno certo difficoltà ad allestire una nuova squadra per continuare a mettere insieme Liga e Champions League.

Ancora una volta Campione d'Europa, per la 14esima volta, la squadra spagnola avrà un budget da urlo per la sessione di calciomercato estiva 2022. In virtù dei milioni incassati dalla Champions e delle cessioni, Perez potrà mettere sul piatto 400 milioni di euro.

La Liga impone un tetto salariale a tutte le squadre partecipanti, in base alle entrate e alle spese delle passate stagioni. GOAL stima che in base a tali restrizioni, il Real Madrid avrà l'enorme somma di 750 milioni di euro da utilizzare per gli stipendi nel 2022-23, rispetto ai 350 della passata annata.

La differenza? Dovuta alla fine dei tagli salariali concordati durante la pandemia di Covid-19, ma anche dalla partenza di Marcelo, Bale e Isco, che liberano stipendi per 90 milioni di euro. Grazie alle loro partenze verranno aumentati i salari di giocatori come Vinicius e Militao, o dirottati verso nuovi acquisti, vedi Rudiger.

I guadagni totali del Real Madrid per la stagione appena passata ammontano a 131 milioni di euro: il successo della Champions ha aumentato ulteriormente le possibilità monetarie della formazione iberica.

Le possibili vendite di Jesus Vallejo, Marcos Asensio, Dani Ceballos, Luka Jovic o Mariano darebbero un'ulteriore spinta, non solo per alleggerire il carico salariale, ma anche per portare nuovi fondi. Il Madrid gudagnerà inoltre 360 milioni come parte della partnership con Legends e Sixth Street per amministrare gli interessi commerciali del rinnovato Santiago Bernabeu.

In totale, il club può contare su almeno 400 da investire nel mercato dei trasferimenti, anche se è meno certo dove andranno a finire quei soldi.

L'obiettivo di mercato principale Mbappe ha scelto di rimanere con iil PSG e il club prevede di continuare il suo basso profilo di trasferimenti, evitando enormi esborsi e cercando opportunità di mercato per mantenere i libri contabili nella loro forma attuale. Del resto, anche senza il francese, l'annata 2021/2022 è stata l'ennesima trionfale.