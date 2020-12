Real Madrid-Borussia Mönchengladbach dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Ultimo turno del Gruppo B di Champions con la sfida tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach: formazioni e diretta tv e streaming.

REAL MADRID-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: - Mönchengladbach

- Mönchengladbach Data: 9 dicembre 2020

9 dicembre 2020 Orario: 21.00

21.00 Canale : Sky

Sky Streaming: Sky Go e Now TV

Il raggruppamento più pazzo della è senza dubbio il girone B: tutte e quattro le squadre sono in piena corsa per staccare il pass degli ottavi di finale a 90 minuti dal termine.

Classifica cortissima che vede in testa il Borussia Mönchengladbach con 8 punti, seguito da Donetsk e Real Madrid a 7 e dall' a quota 5.

L'ultimo turno propone la sfida tra spagnoli e tedeschi, seguita con estrema attenzione anche dai tifosi interisti: in caso di pareggio a Valdebebas, infatti, la squadra di Antonio Conte sarebbe eliminata a prescindere dal suo risultato contro lo .

Altre squadre

L'ombra del 'biscotto' incombe ad Appiano, anche se a dire il vero si tratta di un'ipotesi di complicata realizzazione: difficile che il Real Madrid possa accontentarsi di un punto quando in palio c'è il primo posto e la possibilità di un sorteggio sulla carta più morbido.

Inoltre i 'Blancos' dovranno guardarsi le spalle dallo Shakhtar Donetsk che, a parità di punti, avrebbe la meglio in virtù delle due vittorie ottenute negli scontri diretti.

In questo articolo troverete tutto quello che c'è da sapere su Real Madrid-Borussia Mönchengladbach: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come guardare il match in diretta tv e streaming.

ORARIO REAL MADRID-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Real Madrid-Borussia Mönchengladbach si giocherà mercoledì 9 dicembre 2020 all'Estadio Alfredo Di Stefano di Valdebebas. Calcio d'inizio fissato alle ore 21.

La sfida tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Football (numero 203 del satellite) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

La visione in di Real Madrid-Borussia Mönchengladbach sarà disponibile per i clienti Sky su Sky Go, servizio usufruibile attraverso l'applicazione utilizzabile su pc, smartphone e tablet.

L'altra opzione è rappresentata da Now TV, piattaforma che consente di guardare i programmi Sky grazie all'abbonamento ad uno dei pacchetti offerti.

IN DIRETTA SU GOAL

La partita tra Real Madrid e Borussia Mönchengladbach sarà visibile in diretta su Goal: troverete tutte le notizie e curiosità sul match già dalle ore precedenti, vi accompagneremo poi minuto per minuto nel racconto fino alla fine della partita.

Zinédine Zidane spera di recuperare Carvajal e Sergio Ramos in difesa, ma qualora non dovessero farcela toccherà ancora a Lucas Vazquez e Nacho completare la linea con Varane e Mendy. In attacco Hazard sembra destinato al forfait, Benzema potrebbe quindi essere il perno centrale di un tridente completato da Asensio e Vinicius.

Il Gladbach dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1 nel quale Neuhaus e Kramer dovrebbero comporre il duo di mediana davanti alla difesa. In attacco, Pléa agirà da unica punta, a suo supporto ci saranno uno tra Herrmann e Lazaro, capitan Stindl e Marcus Thuram. Fuori Hofmann, in forte dubbio anche Elvedi in difesa. Possibile il rientro di Bensebaini.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH (4-2-3-1): Sommer; Lainer, Ginter, Zakaria, Wendt; Neuhaus, Kramer; Herrmann, Stindl, Thuram; Pléa.