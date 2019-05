Real Madrid-Betis: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Real Madrid sfida il Betis nel lunch match della 38ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Zinedine Zidane sfida il Betis di Quique Setién nel lunch match della 38ª giornata della . I Blancos, alla loro ultima gara casalinga, sono terzi in classifica con 68 punti, frutto di 21 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte, gli andalusi occupano il 10° posto con 47 punti, a pari merito con l'Alavés, con un cammino di 13 vittorie, 8 pareggi e 16 sconfitte.

Segui live e in esclusiva Real Madrid-Betis su DAZN

Karim Benzema è il miglior marcatore delle Merengues con 21 goal segnati in 35 presenze, mentre Giovanni Lo Celso è il giocatore più prolifico dei biancoverdi con 9 reti realizzate in 31 partite giocate. Il Real Madrid ha ottenuto 2 sconfitte e una vittoria nelle ultime 3 giornate, il Betis invece viene da un pareggio, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 3 gare disputate.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-BETIS

Real Madrid-Betis si disputerà la mattina di domenica 19 maggio 2019 alle ore 12.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Sarà il 106° confronto fra le due squadre nel massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BETIS IN TV E STREAMING

Il lunch match Real Madrid-Betis sarà trasmesso in esclusiva in diretta da DAZN, con telecronaca curata da Stefano Borghi. Gli abbonati alla piattaforma potranno seguire la sfida su diversi dispositivi: ad esempio sui personal computer, sui tablet e sugli smartphone, oppure sulle moderne smart compatibili con la app, o collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o Playstation 4, o in alternativa avvalendosi di particolari strumenti qual Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Già pochi minuti dopo il fischio finale, l'evento sarà reso disponibile on demand ai tifosi e agli appassionati per la visione integrale o degli highlights.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BETIS

Zidane, con il Real Madrid senza più obiettivi in campionato, dopo essersi assicurato il 3° posto darà spazio a due giovani nell'undici titolare: in regia a centrocampo ci sarà Valverde, mentre nel tridente d'attacco accanto ad Asensio e a Benzema troverà spazio l'attaccante diciannovenne di origine marocchina Brahim. Non ci saranno per squalifica Casemiro e Vallejo, per infortunio Sergio Ramos e Odriozola, mentre resta in dubbio Mariano Diaz.

Quique Setién dovrebbe confermare a livello tattico il suo 4-2-3-1. Nel ruolo di centravanti Morón e in vantaggio sull'ex Jesé, mentre sulla trequarti sono sicuri del posto Lo Celso e Tello e Lainez si gioca una maglia con Kaptoum. In mediana agiranno Guardado e William Carvalho. In difesa, davanti al portiere Robles, Guerrero e Junior Firpo saranno i due terzini, con Bartra e Feddal a comporre la coppia centrale.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho Fernández, Marcelo; Modric, Valverde, Kroos; Asensio, Benzema, Brahim.

BETIS (4-2-3-1): Joel Robles; Guerrero, Bartra, Feddal, Junior Firpo; Guardado, William Carvalho; Lainez, Lo Celso, Tello; Morón.