Real Madrid-Betis dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

Il Real Madrid sfida il Betis nella 12ª giornata della Liga: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

In attesa del recupero del Clasico con il , il di Zinedine Zidane sfida in casa il Betis di Rubi nella 12ª giornata della . I Blancos, pur con una partita in meno, sono secondi in classifica ad una lunghezza dalla capolista Barcellona con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e una sconfitta.

Nei 106 precedenti fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo, il Real Madrid conduce sul piano statistico con 60 vittorie, 25 affermazioni del Betis e 21 pareggi. Curiosamente però gli andalusi si sono imposti nelle loro ultime due visite al Real Madrid nella Liga.

Il difensore del Betis Emerson è quello che ha partecipato alla realizzazione di più goal nella Liga: 4, con 2 goal e 2 assist. Il centrocampista offensivo del Real Madrid, Isco, invece, ha fatto il suo debutto con la camiseta blanca nel massimo campionato spagnolo proprio contro il Betis nell'agosto 2013, segnando il primo goal e fornendo il primo assist per il club nel torneo.

Karim Benzema con 7 reti è il miglior marcatore del Real Madrid nella Liga, stesso bottino di marcature per Loren Morón, il bomber stagionale del Betis. In questa pagina tutte le informazioni su Real Madrid-Betis: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

Data: 2 novembre 2019

Orario: 21.00

ORARIO REAL MADRID-BETIS

Real Madrid-Betis si disputerà la sera di sabato 2 novembre 2019 alle ore 21.00 nel palcoscenico dello Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. La sfida sarà diretta dal signor José Maria Sánchez Martínez, e sarà la 107ª fra le due formazioni nel massimo campionato spagnolo.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta la sfida Real Madrid-Betis, che sarà visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4, oppure a un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la gara in tv attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca della gara sarà affidata a Gabriele Giustiniani. La replica di Real Madrid-Betis sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 domenica 3 novembre alle ore 21.10 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Gli abbonati DAZN potranno seguire Real Madrid-Betis anche in diretta streaming su dispositivi mobili quali tablet e smartphone e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso bisognerà scaricare l'apposita applicazione disponibile per sistemi iOS e Android e successivamente avviarla e selezionare la partita nel palinsesto, nel secondo basterà invece collegarsi al sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Zidane dovrà rinunciare ancora una volta a Nacho Fernández in difesa e ad Asensio in attacco, oltre a loro mancherà anche Bale, che accusa ancora problemi fisici e non è stato convocato. Nel tridente d'attacco con Benzema e Hazard sarà dunque confermato il giovanissimo Rodrygo Goes. A centrocampo, accanto a Modric e Casemiro, Valverde potrebbe spuntarla su Kroos come mezzala sinistra. In difesa, davanti a Courtois, Varane e Sergio Ramos dovrebbero comporre la coppia centrale, con Carvajal e Mendy terzini.

Rubi punterà sul 3-4-2-1 e in attacco si affiderà al bomber Loren Morón. Alle sue spalle sulla trequarti ci saranno l'esperto Joaquín e al suo fianco il francese Fekir. In mediana Canales e Guardado saranno i due interni, mentre a destra Emerson è in vantaggio su Barragán, con Álex Moreno che presiederà la corsia mancina. Dubbio anche in difesa fra Bartra (favorito) e Sidnei su chi completerà la linea a tre con Mandi e Feddal. Fra i pali ci sarà infine Joel Robles.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Valverde; Rodrygo, Benzema, Hazard.

BETIS (3-4-2-1): Joel Robles; Mandi, Bartra, Feddal; Emerson, Canales, Guardado, Álex Moreno; Joaquín, Fekir; Loren Morón.