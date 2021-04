Real Madrid-Betis 0-0: i blancos non sfondano, si complica la corsa al titolo

Il Real Madrid è stato fermato sullo 0-0 dal Betis in casa. L’Atletico può ora allungare in classifica e anche il Barça può tentare il sorpasso.

Il Real Madrid vede farsi più in salita la strada che porta al titolo di campione di Spagna. I Blancos infatti, non sono riusciti ad andare oltre ad uno 0-0 interno con il Betis in un match valido per il trentaduesimo turno di Liga ed ora, non solo rischia di veder scappare via un Atletico Madrid che in classifica lo precede di due punti e che domenica sarà impegnato sul campo dell’Athletic Bilbao, ma anche di farsi raggiungere e superare da un Barcellona che di partite all’attivo ne ha due di meno.

All’Alfredo Di Stefano partita complicata per gli uomini di Zidane che comunque, nell’arco dei novanta minuti, hanno creato diverse occasioni per poter passare. Le merengues ci provano soprattutto con Asensio, Isco e Benzema, ma spesso sulla loro strada trovano un Bravo reattivo e capace in varie occasioni di sventare la minaccia.

Nella ripresa, al 56’, tra il Real ed il goal ci si mette anche la traversa quando su un tiro-cross di Rodrygo dalla destra, il pallone va ad accarezzare il montante. Il Betis pensa soprattutto a difendersi per poi ripartire in maniera pericolosa e al 66’ è Canales a chiamare Courtois all’intervento con un colpo di testa.

Nel finale, quando gli spazi si fanno più ampi, diventano più frequenti i ribaltamenti di fronte ma il risultato non cambia fino al triplice fischio.

La classifica della Liga adesso recita Atletico Madrid 73, Real Madrid 71 e Barcellona, che domenica sarà impegnato sul campo del Villarreal, 68. La corsa al titolo è aperta, ma tra le tre big di Spagna potrebbe essere proprio la squadra di Zidane quella attesa da un finale da inseguitrice.