Real Madrid, Benzema torna in gruppo: Atalanta nel mirino

Zidane ritrova l'attaccante francese che potrebbe recuperare già per il derby di domenica contro l'Atletico. Un pericolo in più Gasperini.

Il fresco infortunio di Mariano Diaz aveva funestato il percorso di avvicinamento del Real Madrid al derby di domenica contro l'Atletico. Oggi, il responso dell'allenamento ha offerto a Zinedine Zidane materiale buono per sorridere.

Come testimoniato dalle immagini pubblicate sul sito delle merengues, Karim Benzema è tornato ad allenarsi in gruppo e progetta il rientro in grande stile in vista dell'attesissima supersfida di domenica che mette in palio una grossa fetta di titolo. L'attaccante franco-algerino si era infortunato lo scorso 19 febbraio quando un problema muscolare lo mise fuori causa sia per la gara di campionato con il Valladolid che per il match di Champions contro l'Atalanta.

Buone notizie, dunque, per il tecnico transalpino. Lo stesso non si può dire per Gian Piero Gasperini, il quale - appurata l'assenza forzata di Freuler - rischia di trovarsi di fronte un avversario rinvigorito dall'infermeria che si sta via via svuotando, grazie anche ai recuperi dei vari Marcelo, Odriozola, Rodrygo e Valverde.

Tra gli indisponibili rimangono i lungodegenti Sergio Ramos, Hazard e Carvajal, a cui si aggiunge, appunto, Mariano Diaz.