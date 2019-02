Real Madrid, Benzema confessa: "Prima al servizio di Ronaldo, ora gioco il mio vero calcio"

Benzema confessa: "Prima giocavo solamente in funzione di Cristiano per aiutarlo a segnare più goal possibili. Ora posso giocare il mio vero calcio".

Gli anni di permanenza di Cristiano Ronaldo al Real Madrid hanno inevitabilmente frenato le aspettative del suo storico compagno di reparto, Karim Benzema .

Una conferma di questo arriva anche dalle parole dell'ex Lione, rilasciate ai taccuini di France Football.

" Prima giocavo solamente in funzione di Cristiano. Ho sempre cercato di aiutarlo a segnare più goal possibili. Adesso posso giocare il mio vero calcio ".

A supporto di questa tesi i numeri di Benzema nella prima stagione senza Cristiano Ronaldo . 40 presenze complessive e 20 goal: 11 goal nella Liga, 4 in Champions League , 4 in Coppa del Re ed 1 in Supercoppa europea .

Nelle due stagioni precedenti (17/18 e 16/17) a servizio di CR7 sono arrivate invece, rispettivamente, 47 presenze e 12 goal e 48 presenze e 19 goal.