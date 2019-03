Real Madrid-Barcellona, un Clasico dal doppio significato: i blancos preparano la vendetta

Eliminato dalla Coppa del Re proprio dal Barcellona, il Real Madrid vuole vendicarsi nel Clasico di questa sera: possibile fuga per i blaugrana.

Un Clasico dalla doppia importanza. Quello che andrà in scena questa sera al Santiago Bernabeu rappresenta l'ultima chance per il Real Madrid di Santiano Solari per vendicare l'eliminazione dalla Coppa del Re di mercoledì scorso, subita proprio per mano del Barcellona.

Match valevole per la 26esima giornata di Liga, i blaugrana arrivano a questa gara da primi in classifica, forti dei 57 punti accumulati fino ad ora. Una vittoria permetterebbe al Barcellona di allungare per una notte sull'Atletico Madrid, impegnato domani pomeriggio sul campo della Real Sociedad.

Discorso inverso per il Real Madrid, chiamato a rispondere dopo essere caduto per 3-0 sotto i colpi di Luis Suarez, assoluto dominatore della gara disputatasi in settimana al Bernabeu e che ha regalato ai catalani la qualificazione alla finale di Coppa del Re.

Un successo permetterebbe ai blancos di riaprire parzialmente il campionato. La truppa guidata da Solari si trova infatti al terzo posto a -9 dagli uomini di Valverde, con un'eventuale vittoria nel Clasico che consentirebbe alla Casa Blanca di superare momentaneamente i cugini dell'Atletico Madrid, secondi con 50 punti, e di insinuare qualche dubbio nella testa della capolista.

Oltre all'eliminazione dall Coppa del Re, il Real Madrid vorrà poi vendicare anche l'umiliante 5-1 con il quale il Barcellona si è imposto nella gara d'andata al Camp Nou. Un passivo pesantissimo che i padroni di casa non hanno ancora dimenticato.

Queste le probabili formazioni del Clasico:

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Dembelé.