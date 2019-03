Real Madrid-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Real Madrid e Barcellona si sfidano nel 'Clasico' della 26ª giornata della Liga: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il doppio confronto in Copa del Rey, il Real Madrid di Santiago Solari e il Barcellona di Ernesto Valverde tornano a sfidarsi a pochi giorni di distanza nel Clasico di Spagna, piatto forte della 26ª giornata della Liga. I catalani guidano la classifica con 57 punti, frutto di 17 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, e hanno 9 lunghezze di vantaggio sui rivali, terzi a quota 48 con un cammino di 15 vittorie, 3 pareggi e 7 sconfitte.

Il francese Karim Benzema è il miglior marcatore delle Merengues con 11 reti in 25 partite, mentre il fuoriclasse argentino Lionel Messi è il capocannoniere dei blaugrana e del campionato con 25 reti realizzate in 23 presenze. Il Real Madrid è reduce da 2 vittorie (fra cui quella importante nel derby con l'Atletico) e una sconfitta nelle ultime 3 gare disputate, il Barcellona invece ha ottenuto un pareggio e 2 successi consecutivi nelle ultime 3 giornate.

QUANDO SI GIOCA REAL MADRID-BARCELLONA

Real Madrid-Barcellona è in programma sabato 2 marzo 2018 alle ore 20.45 allo Stadio Santiago Bernabeu di Madrid. Sarà il Clasico n°178 nella storia del massimo campionato spagnolo.

DOVE VEDERE REAL MADRID-BARCELLONA IN TV E STREAMING

Il Clasico Real Madrid-Barcellona sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati al servizio di sport in streaming potranno seguire il big match su diversi dispositivi: ad esempio su una smart tv compatibile, su pc, tablet e smartphone, oppure attraverso dispositivi quali Chromecast o Amazon Fire Tv Stick.

Sarà anche possibile vedere la partita sulla propria tv di casa collegando un decoder Sky Q o una console PlayStation 4 o Xbox One. L'evento, subito dopo il fischio finale, sarà disponibile on demand per tifosi e appassionati, che potranno in questo modo vedere la gara quando preferiranno.

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID-BARCELLONA

Solari con il dubbio Varane, fuori anche Nacho Fernández per squalifica: in caso di forfait del francese è pronto Vallejo, con Carvajal e Reguilón a presidiare le corsie laterali. Centrocampo scolpito con Modric, Casemiro e Kroos, davanti Lucas Vazquez e Vinicius agiranno ai lati del centravanti Benzema. Ancora indisponibile per infortunio Marcos Llorente.

Valverde avrà fuori il solo Rafinha, con Vermaelen in dubbio ma quasi pronto ormai al rientro dopo il lungo stop per infortunio. Contro il Real al Bernabeu i catalani dovrebbero dunque presentarsi con la formazione tipo, con il ritorno dal primo minuto di Arthur a centrocampo, Semedo ormai quasi inamovibile dal ruolo di terzino destro. Nel tridente offensivo Messi e Coutinho saranno i due esterni alti ai lati di Luis Suarez, protagonista al Bernabeu nel Clasico di Copa del Rey.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Reguilón; Modric, Casemiro, Kroos; Lucas Vazquez, Benzema, Vinicius Jr.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Arthur; Messi, L. Suarez, Coutinho.